SDP pripremio teren za micanje Željka Sabe, a on kaže: 'Kao stranački vojnik prihvatit ću kaznu, ali...'

Nakon što je SDP izglasao novi Statut na subotnjoj Konvenciji, u sljedećih nekoliko dana trebao bi biti i objavljen na stranicama stranke. No tek će se vidjeti kakve će zbog novih odredbi biti posljedice po članove

Među onima koji bi se mogli naći u problemima u slučaju prijevremenih izbora je i šef porečkog SDP-a Rodoljub Kosić. Kosić je na čelo SDP-a Poreč izabran početkom godine, i to po starim pravilima, pa ga se ne može smijeniti. No u slučaju eventualnih prijevremenih izbora ne bi mogao biti kandidat jer je još 2013. osuđen na godinu i pol, uvjetno četiri godine, za zlouporabu položaja. Na redovnim izborima Kosić ne bi trebao imati problema jer će mu dotad proći rok rehabilitacije.

Za komentar smo upitali i samog Željka Sabu, koji je amandmane u šali nazvao 'lex Sabo', jer kaže da ne zna još nekog u stranci na koga bi se taj amandman mogao odnositi.

Sabo: Moja stranka su Vukovar i Hrvatska

'U okviru zakona je definirano tko se može kandidirati i tko može biti kandidat za lokalne i parlamentarne izbore. Ako se unutar SDP-a katalog tih kaznenih djela prepiše iz zakona, onda je to prepisano iz zakona. No ukoliko se katalog kaznenih djela bude proširivao, onda ću to tumačiti željom da se mene diskvalificira iz utrke. Ja sam se lani mogao kandidirati za lokalne izbore i nije me u tome priječio ni SDP-ov Statut ni zakon. Ja sam stranački vojnik i ako budu tražili da podnesem ostavku, onda će to tako biti. Ali ne bih volio da zbog osobnih ambicija drugih ljudi ispada da se mora maknuti mene iz političke utrke', kazao je Sabo za tportal.

No hoće li iskoristiti mogućnost i sam staviti članstvo u mirovanje zbog dva kaznena postupka koja se vode protiv njega?

'Ranije sam se kandidirao zbog Vukovara i građani su mi uoči lokalnih izbora prilazili i tražili su da se opet kandidiram. Ja to nisam učinio i pustio sam da gradska organizacija SDP-a donese odluke onako kako su ih donijeli. Nakon lokalnih izbora, nakon što je stranka s 35 posto pala na 12 posto, članovi stranke i simpatizeri su mi prilazili i tražili da se politički aktiviram u SDP-u. Na traženje Vukovaraca to sam i napravio. Moja stranka su Vukovar i Hrvatska, a boljitak Vukovara sam odlučio graditi u okviru SDP-a. Nisam želio napustiti SDP i otići u nezavisne, niti sam želio otići u druge stranke. Ja sam SDP-ovac i kao stranački vojnik prihvatit ću odluke koje donesu tijela SDP-a, a neka oni odluče jesam li ja potreban Vukovaru ili nisam', kazao nam je Sabo.