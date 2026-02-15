SDP: Isti skandalozni Dabro, a simptomatičan je 'probuđeni' Hrebak

Ubrzo ćemo saznati radi li se o iznenadnom prosvjetljenju liberalnih vrijednosti, ili dobro režiranom igrokazu za javnost, dodaje Đujić.

"Josip Dabro je danas isti onaj skandalozni Dabro kakav je bio i jučer i tu nažalost nema iznenađenja, niti ništa novo. Ono što je u ovoj priči doista zanimljivo i simptomatično jest 'probuđeni' Dario Hrebak koji je prespavao brojne korupcijske afere, desničarenja i ideološke ispade, i sada prkosno poručuje da je dosta", poručio je Đujić kojega je Hina u nedjelju pitala za komentar najnovije Dabrine videosnimke.

I DP i HSLS dio su vladajuće većine na čelu s HDZ-om, a Đujić je istaknuo kako "svaki put kada se koalicijski partneri previše 'zaigraju', premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković "poseže u svoju dobro poznatu ladicu s jeftinim rezervnim žetonima".

On ne rješava probleme unutar države, on samo vrši reprogramiranje kredita za saborsku većinu, ustvrdio je Đujić te dodao da Hrvatska nije talac Dabrinih pjesama, nego Plenkovićeve trgovine u Hrvatskome saboru.

"Koliko Plenkoviću nimalo ne smeta Dabrino pjevanje i veličanje mračnih vremena, najbolje pokazuje činjenica da premijer do sada nije ni pisnuo. Gdje je sada onaj rezolutni i odlučni Plenković koji hladnokrvno tajnici nalaže da pripremi razrješenja? Na vlasti ga isključivo drži politička trgovina i ovo što gledamo je reprogramiranje kredita za saborsku većinu", poručio je Đujić.

Na facebooku je danas objavljena videosnimka s "pokladnog jahanja" u Komletincima, sela u Vukovarsko-srijemskoj županiji, na kojoj Dabro ovoga vikenda pjeva pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao”, poznatu i pod nazivom "1928.”.

Pritom, uz poznate stihove pjesme, Dabro dodaje i stihove "u Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", što je referenca na Antu Pavelića, čelnika ustaške NDH, koji je pokopan u glavnom gradu Španjolske. Uz to, Dabro dodaje i "samo za Milorada”, aludirajući na saborskog zastupnika SDSS-a Milorada Pupovca.