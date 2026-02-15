Pupovac o Dabrinom pjevanju: 'Ovo predstavlja neprijateljski čin prema Hrvatskoj'

Videosnimka na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro u jednoj pjesmi dodaje stihove kojima aludira na Antu Pavelića izazvala je u nedjelju reakcije saborskih zastupnika oporbe, ali i vladajućih, pa je Dario Hrebak (HSLS) poručio "dosta" ustašovanja, najavivši mogući izlaska iz koalicije.

Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić poručio je na društvenoj mreži X da se suvremena Hrvatska ne može temeljiti ni na jednom propalom totalitarnom režimu, ni na jednoj povijesno odbačenoj ideologiji. "Ona se temelji na nacionalnom zajedništvu i pobjedi hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom ratu - kako to jasno piše u Ustavu. Osuda zločina svih totalitarnih režima i poštovanje svih žrtava europska je i opće civilizacijska vrijednost", naglasio je. Vraćanje Hrvatske u prošlost, na II. svjetski rat, partizane i ustaše, poručio je Katičić, može samo poticati sukobe i produbljivati podjele.

Uz HDZ u vladajućoj većini su i DP i HSLS, a Predsjednik HSLS-a Hrebak na facebooku je nakon objave Dabrinog pjevanja među inim poručio - "E sad bi bilo dosta", na što je Dabro na istoj društvenoj mreži, uz ostalo, napisao da će "na svom šoru, u svoje slobodno vrijeme i sa svojim prijateljima" pjevati što mu se pjeva, "pa i pjesme o španjolskom glavnom gradu, a 'liberali' neka pate". Hrebak prijeti izlaskom iz Vlade Hrebak je u izjavi Večernjem listu nakon toga rekao kako je točno da Dabro ima slobodu u svom dvorištu i u svojoj krčmi pjevati što hoće, ali da i "mi liberali imamo pravo birati koji ćemo glazbu i u kojoj koncertnoj dvorani slušati". Poručio je pritom, navodi Večernji list, da će idući sastanak vladajuće koalicije HSLS-ovci preskočiti te da će sazvati Predsjedništvo stranke koje će odlučiti što učiniti u ovim okolnostima. "Ili će se svi resetirati i prestati s ustašovanjem ili liberali u toj priči više neće sudjelovati", prenio je Večernji Hrebakovu izjavu.

Dabro pjevao na pokladnom jahanju Na facebooku je danas objavljena videosnimka s "pokladnog jahanja" u Komletincima, sela u Vukovarsko-srijemskoj županiji, na kojoj Dabro ovoga vikenda pjeva pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao”, poznatu i pod nazivom "1928.”. Pritom, uz poznate stihove pjesme, Dabro dodaje i stihove "u Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", što je referenca na Antu Pavelića, čelnika ustaške NDH, koji je pokopan u glavnom gradu Španjolske. Uz to, Dabro dodaje i "samo za Milorada”, aludirajući na saborskog zastupnika SDSS-a Milorada Pupovca. Oglasili se Pupovac i Šušnjar Za Dnevnik Nove TV o svemu se oglasio i Milorad Pupovac: "Ova pjesma, kao i druge pjesme u kojima se veliča ustaštvo, predstavlja veličanje zla i prijetnju ne samo meni, nego Srbima i pripadnicima drugih manjinskih naroda. Ovo, kao i druga slična pjevanja, predstavlja neprijateljski čin prema ustavnom poretku i samoj Republici Hrvatskoj."