Ivošević bez dlake na jeziku: 'HDZ je antidemokratska stranka'; Sanadera nazvao kvislingom

Pritom je kazao da i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković odbija razgovarati o Lećevici te " radije razmišlja o proširenju splitskog odlagališta Karepovac prema sjeveru kako se ne bi zamjerili nekom iz Kaštela, Sinja i Solina koji odlažu otpad na splitski deponij".

" HDZ je antidemokratska stranka jer ne želi raspravljati o gospodarenju otpadom i odbila je naš prijedlog za održavanje tematske sjednice Županijske skupštine na kojoj bi se raspravljalo o Regionalnom centru za gospodarenje otpadom Lećevica, a odbila je i naš prijedlog za tematskom sjednicom o javnom prijevozu", rekao je Ivošević .

'Dobro napredovao, ali u krivnom smjeru'

Reagirao je Ante Sanader rekavši Ivoševiću da "vrijeđa HDZ nazivom da je antidemokratski stranka". "Ivošević ne može podnijeti rezultate izbora, na kojima je narod birao nas, i u svojem očaju vrijeđa", istaknuo je Sanader.

Ivošević je uzvratio nazvavši Sanadera "kvislingom." "Netko tko odbija raspravu optužuje me da sam vas uvrijedio. Ja sam Hrvat, a vi ste kvisling. Čovjek iz kriminalne stranke kaže da ne volim svoj narod", rekao je Ivošević.

U polemiku se uključio i predsjednik Županijske skupštine Mate Šimundić (HDZ) rekavši Ivoševiću da je "dobro napredovao" nakon što je bio u "radionici za dobro ponašanje", ali da je sad opet u "krivom smjeru."

Uzvratio je Ivošević rekavši kako je Šimuniću "gazda" Ante Sanader kojeg pak "ne smije prekidati".