SAD uhitio osumnjičenika za napad na američki konzulat u Libiji

Bondi je rekla da je Zubajar al-Bakuš izručen Sjedinjenim Državama i da će se suočiti s optužbama za ubojstvo, podmetanje požara i terorizam.

"FBI je uhitio jednog od ključnih sudionika napada u Bengaziju. Zubajar al-Bakuš sletio je u zračnu bazu Andrews jutros u 3 sata. U našem je pritvoru", rekla je Bondi na konferenciji za novinare.

Četiri američka vojnika ubijena su u incidentu 11. rujna 2012., za koji se isprva mislilo da je spontana reakcija na prosvjede, ali je kasnije identificiran kao namjerni napad ekstremista, od kojih su neki bili povezani sa skupinama bliskim Al-Kaidi.