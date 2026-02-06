bengazi

SAD uhitio osumnjičenika za napad na američki konzulat u Libiji

I.K./Hina

06.02.2026 u 18:00

Pam Bondi
Pam Bondi Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO
Bionic
Reading

SAD je uhitio osobu osumnjičenu za sudjelovanje u napadu na američki konzulat u Bengaziju u Libiji 2012. godine, rekla je u petak glavna državna odvjetnica Pam Bondi.

Bondi je rekla da je Zubajar al-Bakuš izručen Sjedinjenim Državama i da će se suočiti s optužbama za ubojstvo, podmetanje požara i terorizam.

"FBI je uhitio jednog od ključnih sudionika napada u Bengaziju. Zubajar al-Bakuš sletio je u zračnu bazu Andrews jutros u 3 sata. U našem je pritvoru", rekla je Bondi na konferenciji za novinare.

Četiri američka vojnika ubijena su u incidentu 11. rujna 2012., za koji se isprva mislilo da je spontana reakcija na prosvjede, ali je kasnije identificiran kao namjerni napad ekstremista, od kojih su neki bili povezani sa skupinama bliskim Al-Kaidi.

vezane vijesti

Simbol kaosa

Dvije druge osobe uhićene su i osuđene zbog sudjelovanja u napadu.

Napad je postao simbol kaosa u Bengaziju i Libiji u cjelini, ističući nestabilnost i prisutnost terorizma u regiji. Potaknuo je niz istraga u Sjedinjenim Državama, u kojima su se republikanci u Kongresu sukobili s tadašnjom državnom tajnicom Hillary Clinton uoči predsjedničkih izbora 2016. na kojima se natjecala kao demokratska kandidatkinja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
OD PARIZA DO DAVOSA

OD PARIZA DO DAVOSA

Kako se Jeffrey Epstein uvlačio svjetskoj eliti i gradio svoj krug pakla
tregovi i kod djece

tregovi i kod djece

Trovanje olovom u susjedstvu: Mještani sumnjaju tko je krivac
geopolitička previranja

geopolitička previranja

Analitičar: Tri su potencijalna ishoda trenutne situacije u svijetu, jednog se svi pribojavaju

najpopularnije

Još vijesti