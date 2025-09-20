SAD napao brod koji je navodno prevozio drogu

Treći napad na brod koji navodno prevozi drogu dogodio se u vrijeme velikog okupljanja američkih vojnih snaga u južnom dijelu Kariba, navodi Reuters. Pet zrakoplova F-35 sletjelo je tako u subotu u Portoriko nakon što je Trumpov kabinet izdao naredbu da se 10 tih borbenih aviona pridruži vojnim snagama koje se okupljaju u toj regiji.

U objavi na platformi Truth Social Trump je izjavio da je Pentagon izvršio napad po njegovoj naredbi te da su u akciji ubijena "trojica muškaraca, narkoterorista koji su bili na plovilu".

"Obavještajne službe potvrdile su da tim brodom krijumčari prevoze drogu, da brod plovi poznatim putem za krijumčarenje droge te da Amerikancima dovozi otrov", napisao je američki predsjednik.