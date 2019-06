Sad je već sasvim jasno: SDP će gurnuti Milanovića u utrku za Pantovčak. Tko će ga još podržati, a tko neće?

Na sjednici Predsjedništva SDP-a u poslijepodnevnim satima konačno bi se trebao potvrditi ulazak bivšeg šefa te stranke i bivšeg premijera Zorana Milanovića u utrku za Pantovčak, iako će formalno zeleno svjetlo svom bivšem stranačkom šefu tek naknadno dati Glavni odbor stranke. Današnjom odlukom vodstva SDP-a, Milanović bi konačno trebao 'izaći iz ormara' kao predsjednički kandidat jer se još uvijek nije oglasio o svojim namjerama, iako ga javnost već mjesecima doživljava kao najizglednijeg protukandidata predsjednici Kolindi Grabar Kitarović

U drugom krugu, pokazuju rezultati CRO Demoskopa , predsjednicu bi podržalo oko 55 posto, a Milanovića oko 39 posto birača. Dobar je to rezultat za SDP-ovca u trenutku u kojem vjerojatni kandidat desnice Miroslav Škoro osvaja 13,8 posto, a protestni Mislav Kolakušić 13,1 posto glasova.

Iako ni aktualna predsjednica ni bivši premijer još nisu potvrdili svoj ulazak u ring, njihove kandidature doživljavaju se kao gotova stvar. Prema posljednjem istraživanju raspoloženja birača, Zoran Milanović je na krilima izbornog uspjeha SDP-a uzletio do gotovo 20 posto, dok je Grabar Kitarović skliznula na 34,5 posto podrške birača.

Milanovićeve šanse mogle bi biti i znatno veće od prikazanih u slučaju veće izlaznosti birača, s obzirom na to da bi se u drugom krugu on prometnuo u kandidata 'promjene', a HDZ i SDP kao mainstream stranke na euroizborima su zajedno osvojile svega 12 posto ukupnih glasova birača. Sve to, naravno, pod pretpostavkom da je bivši premijer naučio pokoju lekciju, pa uspije ničim ne antagonizirati svoje potencijalne glasače - u što bi se malo tko dao kladiti.

Potvrdu kandidature Zorana Milanovića na današnjoj sjednici Predsjedništva SDP-a najavili su izvori iz vrha stranke još krajem prošlog tjedna, pozivajući se na rezultate internih anketa prema kojima bivši premijer uvjerljivo - s više od 50 posto podrške - vodi u odnosu na ostale testirane SDP-ovce, među kojima su bili Tonino Picula, Biljana Borzan, Ivo Josipović, Rajko Ostojić i Davorko Vidović.