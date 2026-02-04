SAD i Iran ipak će pregovarati u petak, ali još se ne slažu oko tema

Sjedinjene Države i Iran dogovorili su se da će održati pregovore u petak u Omanu, rekli su dužnosnici obje strane, iako se i dalje ne slažu oko tema: dok Washington inzistira da pregovori uključe raketni arsenal Teherana, Iran želi raspravljati samo o svom nuklearnom programu.

Diplomatski napori odvijaju se usred pojačanih napetosti dok SAD gomila snage na Bliskom istoku, a regionalni igrači nastoje izbjeći vojni sukob za koji mnogi strahuju da bi mogao eskalirati u širi rat. Razlike posljednjih dana oko opsega i mjesta održavanja razgovora izazvale su sumnje u to hoće li se sastanak održati, ostavljajući otvorenom mogućnost da američki predsjednik Donald Trump ostvari svoju prijetnju napadom na Iran. Upitan u srijedu treba li iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei biti zabrinut, Trump je za NBC News rekao: "Rekao bih da bi trebao biti jako zabrinut. Da, trebao bi biti."

Neslaganje oko dnevnog reda Američki i iranski dužnosnici rekli su da su se dvije strane složile premjestiti mjesto razgovora u Muscat nakon što su u početku prihvatile Istanbul. Ali nema naznaka da su pronašli zajednički jezik oko dnevnog reda. Iran se zalaže za ograničavanje pregovora na raspravu o svom dugotrajnom nuklearnom sporu sa zapadnim zemljama. No, američki državni tajnik Marco Rubio u srijedu je predstavio drugačije stajalište. "Ako se Iranci žele sastati, spremni smo", rekao je Rubio novinarima.

Nuklearna pitanja i domet projektila No, dodao je da bi razgovori, osim nuklearnih pitanja, morali uključivati ​​i domet iranskih balističkih projektila, njegovu podršku oružanim skupinama diljem Bliskog istoka i postupanje prema vlastitom narodu. Visoki iranski dužnosnik rekao je, međutim, da iranski raketni program "nije na dnevnom redu". Drugi visoki iranski dužnosnik kazao je da Teheran pozdravlja pregovore o nuklearnom sporu, ali da bi američko inzistiranje na rješavanju nenuklearnih pitanja moglo ugroziti razgovore. Trumpov zet Jared Kushner trebao bi sudjelovati u razgovorima, zajedno s američkim posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom i iranskim ministrom vanjskih poslova Abasom Arakčijem, rekli su dužnosnici.