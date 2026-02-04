grenland

EU nastavlja raditi na carinskom sporazumu s SAD-om: Smirile su se velike tenzije

I.K./Hina

04.02.2026 u 21:02

Europski parlament
Europski parlament Izvor: EPA / Autor: Guillaume Horcajuelo
Europski parlament spreman je nastaviti raditi na provedbi carinskog sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Država nakon smirivanja spora oko Grenlanda.

Parlamentarni trgovinski odbor mogao bi usvojiti svoj stav na sastanku 24. veljače, rekao je u srijedu njegov predsjednik Bernd Lange. Glasovanje parlamenta na plenarnoj sjednici moglo bi se održati u ožujku.

Sporazum postignut u srpnju prošle godine predviđa bescarinski uvoz američkih industrijskih proizvoda u Europsku uniju. Zauzvrat, SAD je pristao ograničiti carine na većinu uvoza iz EU-a na maksimalnih 15 posto.

U siječnju je američki predsjednik Donald Trump najavio kaznene carine od dodatnih 10 posto za osam europskih zemalja, pokušavajući izvršiti pritisak na Dansku da proda Grenland. Kao odgovor, Europski parlament je odgodio rad na provedbi sporazuma EU-SAD.

No Trump je u međuvremenu odustao od svojih prijetnji arktičkom otoku.

Europski zastupnici sada žele u pravne tekstove sporazuma uključiti klauzulu o izvanrednom stanju koja bi omogućila da se "primjena sporazuma obustavi u bilo kojem trenutku ako su ugroženi europski interesi, sigurnost ili teritorijalni integritet", rekao je Lange.

