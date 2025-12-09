Sabor danas raspravlja o novom sustavu naplate cestarine: Prvi portali su već postavljeni

Ovakav model omogućava prolazak bez zaustavljanja i pri brzinama do 130 km/h, što znači da će se promet odvijati u slobodnom protočnom toku.

Naplata će biti moguća na dva načina:

Prema najavama, novi sustav imena Crolibertas, omogućit će naplatu cestarine bez zaustavljanja vozila, čime bi naplatne kućice i rampe postupno otišle u povijest.

Tehnička implementacija sustava već je započela. Prvi portali postavljeni su na autocesti A3, a ukupno je planirano postavljanje 212 portala na mreži kojom upravljaju Hrvatske autoceste i ostali koncesionari.

Crolibertas bi trebao u potpunosti zaživjeti 2027. godine, prema najavama nadležnih.

Predviđeno je da će vozači lakih vozila moći birati između ENC-a i sustava prepoznavanja registarskih pločica, dok će za teretna vozila korištenje ENC uređaja ostati obvezno.