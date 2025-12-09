JEDINSTVENI ELEKTRONIČKI SUSTAV

Sabor danas raspravlja o novom sustavu naplate cestarine: Prvi portali su već postavljeni

M.Č./Hina

09.12.2025 u 07:43

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic
Bionic
Reading

Zastupnici u Hrvatskom saboru ovog tjedna raspravljaju o prijedlogu Zakona o naplati cestarine, kojim se uvodi jedinstveni elektronički sustav naplate na čitavoj mreži autocesta u RH

Prema najavama, novi sustav imena Crolibertas, omogućit će naplatu cestarine bez zaustavljanja vozila, čime bi naplatne kućice i rampe postupno otišle u povijest.

Naplata će biti moguća na dva načina:

  • putem ENC uređaja smještenog u vozilu
  • automatskim očitavanjem registarskih pločica putem kamera uz pomoć sustava prepoznavanja tablica.

Ovakav model omogućava prolazak bez zaustavljanja i pri brzinama do 130 km/h, što znači da će se promet odvijati u slobodnom protočnom toku.

vezane vijesti

Tehnička implementacija sustava već je započela. Prvi portali postavljeni su na autocesti A3, a ukupno je planirano postavljanje 212 portala na mreži kojom upravljaju Hrvatske autoceste i ostali koncesionari.

Crolibertas bi trebao u potpunosti zaživjeti 2027. godine, prema najavama nadležnih.

Predviđeno je da će vozači lakih vozila moći birati između ENC-a i sustava prepoznavanja registarskih pločica, dok će za teretna vozila korištenje ENC uređaja ostati obvezno.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
pravni izazov

pravni izazov

Zelenski ne može predati teritorij Rusima ni da hoće, evo zašto
sezona traje

sezona traje

Čini vam se da gripa nikad nije bila jača? Imamo službene brojke: 'Sve je počelo neuobičajeno...'
stroža pravila

stroža pravila

Božinović se oglasio o mjerama koje će 'demotivirati' nezakonite dolaske

najpopularnije

Još vijesti