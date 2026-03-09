Užas u Ozlju: Preminuo državljanin Uzbekistana, uhićen Hrvat

Prema informacijama policije, u subotu 8. ožujka oko 21.40 sati hitna medicinska pomoć zaprimila je dojavu o muškarcu kojem je potrebna reanimacija u obiteljskoj kući na području Ozlja. Tijekom pokušaja reanimacije medicinsku ekipu ometao je 32-godišnjak, priopćila je policija.

Dolaskom policijskih službenika utvrđeno je da reanimacija nije uspjela te da je 44-godišnji državljanin Uzbekistana preminuo. Policija je na mjestu događaja uhitila 32-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva.

Očevid je proveden uz rukovođenje zamjenika županijske državne odvjetnice u Karlovcu.

Tijelo preminulog bit će upućeno na obdukciju, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.