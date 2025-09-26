Sabor glasa o turističkom zakonu: U Hrvatskoj će moći raditi i turistički vodiči iz EU zemalja

Za zaštićene lokalitete vezane uz Domovinski rat vodiči će morati završiti poseban dio obrazovanja isključivo u Hrvatskoj i na hrvatskom jeziku i s tom licencom onda moći pružati usluge.

Izmjenama zakona, koje se zbog pristupanja OECD-u donose po hitnom postupku, državljani trećih zemalja neće moći pružati usluge vodiča u Hrvatskoj.

Zastupnici će glasati i o izmjenama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija kojim će se medicinskim sestrama iz Rumunjske olakšati zapošljavanje u Hrvatskoj i koje se također donose po hitnom postupku.

Uz to, medicinske sestre koje posjeduju dokaz o završenom stručnom usavršavanju više neće morati dokazivati višegodišnje iskustvo za priznavanje kvalifikacija, što će olakšati i ubrzati njihovo zapošljavanje.

Također, zastupnici će glasati i o izmjenama Zakona o tržištu kapitala kojim se važeći zakon usklađuje sa pravnom stečevinom EU radi povećanja transparentnosti, učinkovitosti i sigurnosti financijskih tržišta.

Za građane to će značiti bolju zaštitu ulaganja, jer će, između ostaloga, investicijska društva biti obvezna osigurati najpovoljnije uvjete pri izvršavanju naloga, a financijska tržišta time postati jasnija i dostupnija.