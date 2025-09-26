stižu promjene

Sabor glasa o turističkom zakonu: U Hrvatskoj će moći raditi i turistički vodiči iz EU zemalja

M. Šu./Hina

26.09.2025 u 04:00

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Sasa Miljevic /PIXSELL
Bionic
Reading

Hrvatski sabor u petak će, nakon dva tjedna jesenskog zasjedanja, glasati o raspravljenim prijedlozima zakona, među kojima su i izmjene Zakona o pružanju usluga u turizmu pa će sada kao turistički vodiči u Hrvatskoj moći raditi i strani vodiči iz 38 zemalja članica EU-a i OECD-a.

Izmjenama zakona, koje se zbog pristupanja OECD-u donose po hitnom postupku, državljani trećih zemalja neće moći pružati usluge vodiča u Hrvatskoj.

Za zaštićene lokalitete vezane uz Domovinski rat vodiči će morati završiti poseban dio obrazovanja isključivo u Hrvatskoj i na hrvatskom jeziku i s tom licencom onda moći pružati usluge.

vezane vijesti

Zastupnici će glasati i o izmjenama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija kojim će se medicinskim sestrama iz Rumunjske olakšati zapošljavanje u Hrvatskoj i koje se također donose po hitnom postupku.

Uz to, medicinske sestre koje posjeduju dokaz o završenom stručnom usavršavanju više neće morati dokazivati višegodišnje iskustvo za priznavanje kvalifikacija, što će olakšati i ubrzati njihovo zapošljavanje.

Također, zastupnici će glasati i o izmjenama Zakona o tržištu kapitala kojim se važeći zakon usklađuje sa pravnom stečevinom EU radi povećanja transparentnosti, učinkovitosti i sigurnosti financijskih tržišta.

Za građane to će značiti bolju zaštitu ulaganja, jer će, između ostaloga, investicijska društva biti obvezna osigurati najpovoljnije uvjete pri izvršavanju naloga, a financijska tržišta time postati jasnija i dostupnija. 

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UZNEMIRUJUĆi RASPLET

UZNEMIRUJUĆi RASPLET

Bruxelles žrtvuje europske šume u križarskom ratu za spas industrije
sastanak s erdoganom

sastanak s erdoganom

Trump spreman ukinuti sankcije Turskoj, ali im i poručuje: 'Prestanite kupovati naftu od Rusije!'
emotivan govor

emotivan govor

Nepoželjni palestinski čelnik pred UN-om: Izrael provodi ratni zločin! Osuđujemo napad Hamasa!

najpopularnije

Još vijesti