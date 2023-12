Ovaj Talijan radi turističke vodiče bivših država: Nismo htjeli početi s Jugoslavijom da ne ispadnemo jugonostalgičari

Ideja mi je pala na pamet 2017. godine u Dubrovniku. Bio sam tamo zbog jednog francuskog vodiča koji je trebalo ažurirati. U gradu sam vidio mnoštvo reklama za 'Igru prijestolja' i turista koji su bili veoma zainteresirani za tu priču, što mi je bilo fascinantno i tužno istovremeno, jer Dubrovnik ima super priču - mislim na Dubrovačku Republiku. Ako se ta povijest dobro ispriča, može biti podjednako zanimljiva kao spomenuta popularna serija. Tako sam počeo razmišljati o tome, ali mi je bilo važno da to bude seksi, a ne da idemo od bitke do bitke ili od datuma do datuma, kao u tipičnim povijesnim udžbenicima. Mislim da ima smisla što se ideja rodila ovdje jer se na ovim prostorima često govori o tzv. bivšoj državi, čega nema u Italiji. Tamo su bivše države nestale prije 200 godina i nitko vam neće reći da nam je bilo odlično u Velikom Vojvodstvu Toskane. Možda jedino u Trstu postoji nostalgija za Austro-Ugarskom, kada se tamo živjelo bolje nego što se živi danas. Također je nešto nostalgije prisutno u Češkoj i Slovačkoj, ali je tamo razlaz bio mnogo laganiji.

A kako ste krenuli? Vidio sam da ste imali uspješnu kampanju na Kickstarteru.

Mislio sam da moram krenuti od jadranske priče, koja mi je bila bliska jer dobro poznajem sjever Italije, pa se nametnula Mletačka Republika. Počeo sam intervjuirati ljude i skupljati podatke, a bilo je više od 500 intervjua. Priča mi se činila potrebnom, posebice u borbi protiv nacionalizma i razmišljanju o identitetu, da se pokaže da ovdje postoje razni slojevi, ne samo hrvatski i talijanski. Nisam znao hoće li to biti zanimljivo tržištu, no skupili smo značajnu svotu na Kickstarteru 2020. godine - 25 tisuća eura. Naravno, to smo brzo potrošili za prijevod s talijanskog na engleski, dizajn, ilustracije i tisak. Zatim smo imali predstavljanja posvuda, biciklirali od Bergama do Venecije i imali nekoliko podcasta. Sada smo ponovno u tom procesu, baš smo danas došli do 10 tisuća eura, jer ideja je da se knjige naruče unaprijed. Problem je tisak - primjerice, tisuću kopija koštalo bi nas pet tisuća eura. Tiskali smo četiri tisuće vodiča za Mletačku Republiku, a ostalo nam je 800 primjeraka na talijanskom jeziku, dok je englesko izdanje rasprodano.

Dakle sljedeća je Habsburška Monarhija?

Da. Premda je ona mijenjala granice kroz povijest, odlučili smo se za 1914. godinu jer nam se to činilo najzanimljivijim trenutkom, odnosno takvu je ljudi najviše pamte, kad se prostirala od Italije do Ukrajine. Okej, i Nizozemska i Meksiko su imali habsburške vladare, ali to nije toliko poznato. Unatoč tome što postoji gomila literature o toj temi, uvijek je ljepše imati živu izjavu, stoga sam opet intervjuirao mnogo ljudi. Znamo koliko u tim granicama ima nacionalizma - samo se treba prisjetiti Viktora Orbána koji svake godine ide u Cluj da bi dijelio putovnice.