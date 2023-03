S vratine na carsko meso: Alarmantna situacija u cijeloj Europi, evo što o mogućim nestašicama kaže ministrica

Vlada je predstavila cjelovit paket mjera za ublažavanje inflacije i pomoć građanima te poduzetništvu, vrijedan 1,7 milijardi eura. Mjerama pomaže i poljoprivrednom sektoru te ribarstvu. U košarici proizvoda čija je cijena fiksirana ubuduće će biti osam proizvoda. Miču se svinjska lopatica i vratina, a dodaje carsko meso. Kakva je situacija na tržištu hrane i poljoprivrednih proizvoda?

'Kada govorimo o promjeni proizvoda koji čine "zaštićenu potrošačku košaricu", onda je naš prijedlog da u njoj ne budu dva proizvoda - svinjska lopatica i svinjski vrat - zbog posebnosti našeg tržišta, ne samo u Hrvatskoj nego i u Europskoj uniji i šire. Tijekom 2022. broj svinja je značajno opao u najznačajnijim zemljama proizvođačima i najznačajnijim izvoznicima. Isto tako i mi imamo određene strukturne potrebe. Na nama je bilo odvagati je li u ovom trenutku postoji ikakva opasnost od poremećaja u lancu opskrbe svinjskim mesom. Poništili bi se svi dosadašnji učinci i mi to ne želimo, mi taj rizik nismo željeli preuzeti i naša je procjena da je to u ovom trenutku potrebno izostaviti iz "zaštićene košarice", objasnila je ministrica Vučković.

'Reakcije su različite, po jednoj strani razumljivo, a po drugoj strani administrativna zapreka zbog tektonskih poremećaja na tržištu koja mora biti kratkoročna. Na europskom tržištu je u zadnjih godinu dana otprilike pola milijuna krmača manje i to je oko 25 milijuna tovljenika manje. To može doprinijeti tome da se kratkoročno nešto u lancu poremeti, ali smatramo da dugoročno s kvalitetnim mjerama i ulaganjima u sektor doprinijeti i težiti samodostatnosti. Ciljane mjere u sektoru, pomoć sektoru da budemo što više neovisni od vanjskih poremećaja', rekao je Jaković. 'Sedam do deset godina je potrebno da dođemo do neke samodostatnosti, prije jako teško', dodao je.

Dopredsjednik HUP Udruge trgovine Mirko Budimir smatra kako se u "zaštićenoj košarici" nije ništa bitno dogodilo.

'Imamo samo zamjenu jednog proizvoda. I dalje ostaje intervencija države koja se odnosi na naše marže. Načelno mi smo protiv intervencija, mi smo za slobodno tržište, tržište je to koje bi trebalo određivati po kojoj će se cijeni određeni proizvod prodavati. Itekako smo za to da se našim najugroženijim građanima pomogne i izađe ususret. S ovim načinom izlazimo u susret i građanima kojima to nije možda nije ni potrebno, koji nisu toliko dohodovno osjetljivi i mogu platiti proizvode i bez subvencija. Ali što je tu je, mi ćemo to poštovati, cijene će na policama biti kako je Vlada odlučila', rekao je Budimir.