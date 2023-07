S Pantovčaka stigao žestok odgovor na kritike zbog skandala oko akreditacije

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek izjavila je u utorak da je šokirana nezapamćenom zabranom pristupa novinaru na konferenciju za novinare predsjednika Republike Zorana Milanovića, dodavši kako on u svom mandatu sustavno napada institucije

'Šokirana sam porukom koju Zoran Milanović šalje novinarima i cijeloj javnosti odlukom da se novinaru Jutarnjeg lista zabrani praćenje tiskovne konferencije u Uredu predsjednika', istaknula je Obuljen Koržinek putem priopćenja.

Na pitanje zašto je novinaru Jutarnjeg lista zabranjen dolazak na press konferenciju, Milanović je kazao: 'To nije medijska kuća, nego kartel. To nije medij, to sa slobodnim medijima nema veze. Tko god tamo piše, nije novinar.'