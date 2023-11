S Banožićem se tri godine vrijeđao i svađao: A kako će Milanoviću sjesti Anušić?

Kada je u pitanju prijedlog Anušića kao ministra obrane, Milanović ga još nije komentirao. Na upit novinara nakon razrješenja Banožića, samo je načelno rekao kakav bi novi ministar trebao biti. 'Novi ministar trebao bi biti netko tko će normalno komunicirati s mojim savjetnicima jer ja s ministrom nemam puno dodirnih točaka, mi nismo ista razina. Razina predsjednika je premijer u ovim stvarima. Zato odgovornost za odabir osobe snosi isključivo premijer. Kako je to izgledalo zadnje tri godine, vidjeli ste. Ovaj resor je vrlo vidljiv i zahtjevan posao, to je i politički posao, to mora biti netko tko će biti jako odan šefu, osobito u HDZ-u. Bilo bi dobro da je to obrazovana osoba, koja može dobro razgovarati sa sugovornicima po svijetu, predstavljati Hrvatsku na aktivan, menadžerski način', rekao je Milanović.

No može li dolazak novog lica u MORH poboljšati i odnose Pantovčaka i Banskih dvora, upitali smo komentatora tportala i političkog analitičara Boška Piculu.

'Mislim da je komunikacija između predsjednika Vlade i predsjednika RH određena s kudikamo više čimbenika nego što je to osoba koja obnaša dužnost ministra obrane, jer u protekle tri godine ta se komunikacija toliko zakomplicirala da gotovo nije bilo unutarpolitičkog ili vanjskopolitičkog pitanja koje nije dovelo do prijepora između dvojice šefova države, odnosno Vlade. Ono što bi moglo biti različito u odnosu na dosadašnje razdoblje, a to je da je predsjednik Milanović u određenom smislu aktualnog kandidata za ministra obrane Anušića isticao kao nekoga koga poziva da ne savija kralježnicu u tom stranačkom smislu i vjerojatno je u njemu vidio osobu koja bi mogla biti protutežom u unutarstranačkoj politici u HDZ-u', kaže Picula.

Koliko će se to promijeniti kada Anušić i službeno bude izglasan za ministra, pokazat će vrijeme, smatra Picula.

'Može se vjerovati da će Anušić, u odnosu na funkciju župana koju je do sada imao, kao ministar biti u potpunosti sinkroniziran s potezima koje Vlada radi kao kolektivno tijelo. U njegovoj prvoj reakciji vidjeli smo da će s premijerom definitivno biti u istom političkom smjeru. Kako će predsjednik Milanović reagirati na sve to skupa, treba vidjeti u konkretnim situacijama. Načelno, naravno da bi trebali komunicirati i surađivati, pogotovo kad pogledamo sigurnosnu situaciju u okolici Hrvatske, ne samo šire, nego i bliže. Jedna od konkretnih situacija je i opremljenost vojske, kadrovski momenti. Cijeli niz tih pitanja koja će sada doći na rješavanje iskristalizirat će kako će se ovaj trokut - premijer, predsjednik RH i ministar obrane - međusobno naći u komunikaciji. Uoči izbora i jedna i druga strana vjerojatno će nastojati dati do znanja koje su njihove pozicije. Hoće li one ići više prema rješavanju problema ili zauzimanja stava prema suparničkoj strani, to uvijek ovisi o karakteru aktera o kojima je riječ', kaže Picula.