Kuščević o 11 godina kašnjenja: Hvala Bogu, imam puno nekretnina, nije moguće sve to pratiti

Ministar uprave Lovro Kuščević komentirao je Telegramov tekst u kojem stoji kako nije upisao svoju kuću na Braču u katastar punih 11 godina rekavši kako ima puno nekretnina i ne može to sve pratiti

Na pitanje zašto nije upisao kuću na Braču u katastar, ministar uprave Lovro Kuščevićje izjavio: 'To sam pročitao u medijima. Zaista sam to propustio. Dao sam zahtjev da se unese u katastar...Hvala Bogu, imam puno nekretnina, nije moguće sve to pratiti. Dao sam zahtjev da se evidentiraju u katastru sve moje nekretnine'.

Podsjećamo, ministar uprave Lovro Kuščević izgradio je kuću u Nerežišćima na Braču, ali je 11 godina nije upisao u katastar, na što ga obvezuje Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.