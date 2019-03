Ruža Tomašić kritizirala HDZ-ovce jer prisvajaju domoljublje i smatraju da nitko osim njih ne valja

Europarlamentarka Ruža Tomašić gostovala je u emisiji 'Nedjeljom u dva' gdje je objasnila zašto se ponovno kandidirala za Europski parlament iako je govorila da ide u mirovinu te se osvrnula na brojne druge političke i ine teme.

Tomašić je kazala da se odlučila na novu kandidaturu jer mora završiti posao vezan uz zaštitu prava naših ribara. Poručila je da ne želi da joj sutra ribari mogu prigovoriti da ih je napustila. Smatra da je 10 tisuća ljudi, odnosno njihovi poslovu, ugroženo ako se izglasa nepovoljan zakon u Europskoj uniji vezan uz kvote za malu plavu ribu u Jadranu.

Iako će neki možda pomisliti da u parlament opet želi zbog visoke plaće Tomašić kaže da je to nije briga i da ljudi mogu misliti što hoće te je naglasila da je važno gledati što političari rade, a ne što govore. 'Ako će glasovati za mačka u vreći to je do njih. Moja je savjest čista', poručila je Tomašić.