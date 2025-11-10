luka tuapse

Rusija uništila četiri bespilotna čamca u Crnom moru

V. B./Hina

10.11.2025 u 10:53

Eksplozije u Tuapseu
Eksplozije u Tuapseu Izvor: Profimedia / Autor: social media / WillWest News / Profimedia
Ruske snage uništile su u ponedjeljak četiri ukrajinska pomorska drona - površinska plovila bez posade (USV) u blizini crnomorske luke Tuapse, jedne od ključnih luka za izvoz nafte

Detonacija jednog od bespilotnih čamaca dogodila se blizu obale kod Tuapsea, u Krasnodarskom kraju, oštetivši priobalne objekte, javlja Interfaks, pozivajući se na regionalni centar za izvanredne situacije.

Nema dojava o žrtvama.

Prema izvorima iz industrije i podacima o praćenju brodova, luka je obustavila izvoz goriva, dok je lokalna rafinerija nafte zaustavila preradu sirove nafte nakon napada ukrajinskih dronova na njezinu infrastrukturu 2. studenog.

Ruske željeznice priopćile su da su produžile ograničenja za isporuku tereta prema Tuapseu do 13. studenog.

tportal
