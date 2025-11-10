Rusija uništila četiri bespilotna čamca u Crnom moru

Nema dojava o žrtvama.

Detonacija jednog od bespilotnih čamaca dogodila se blizu obale kod Tuapsea, u Krasnodarskom kraju, oštetivši priobalne objekte, javlja Interfaks, pozivajući se na regionalni centar za izvanredne situacije.

Prema izvorima iz industrije i podacima o praćenju brodova, luka je obustavila izvoz goriva, dok je lokalna rafinerija nafte zaustavila preradu sirove nafte nakon napada ukrajinskih dronova na njezinu infrastrukturu 2. studenog.

Ruske željeznice priopćile su da su produžile ograničenja za isporuku tereta prema Tuapseu do 13. studenog.