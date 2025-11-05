Putin drastično mijenja pravila za novačenje: Ovim potezom otkrio je i više nego što je mislio

Ovaj potez označava značajnu promjenu u odnosu na uobičajeni ruski model novačenja, a koji se oslanjao na dva godišnja ciklusa. Mladići su regrutirani dva puta godišnje na jednu godinu obvezne službe, piše Kyiv Independent.

Iako je zabranjeno slanje regruta preko granice, izvješća pokazuju da su mnogi prisiljeni potpisati ugovore s ruskim Ministarstvom obrane i poslani u borbu u Ukrajinu.

Novi regruti i dalje će se slati u vojsku tijekom tradicionalnih proljetnih i jesenskih rokova za regrutaciju - od 1. travnja do 15. srpnja i od 1. listopada do 31. prosinca - ali regrutni odbori i liječničke komisije pri vojnim uredima sada će raditi cijele godine.