nedostaje ljudstva?

Putin drastično mijenja pravila za novačenje: Ovim potezom otkrio je i više nego što je mislio

M. Šu.

05.11.2025 u 22:08

Vladimir Putin
Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: MICHAEL KLIMENTYEV / SPUTNIK / K
Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je u utorak zakon o cjelogodišnjem služenju vojnog roka, piše Kyiv Independent

Ovaj potez označava značajnu promjenu u odnosu na uobičajeni ruski model novačenja, a koji se oslanjao na dva godišnja ciklusa. Mladići su regrutirani dva puta godišnje na jednu godinu obvezne službe, piše Kyiv Independent.

Iako je zabranjeno slanje regruta preko granice, izvješća pokazuju da su mnogi prisiljeni potpisati ugovore s ruskim Ministarstvom obrane i poslani u borbu u Ukrajinu.

Novi regruti i dalje će se slati u vojsku tijekom tradicionalnih proljetnih i jesenskih rokova za regrutaciju - od 1. travnja do 15. srpnja i od 1. listopada do 31. prosinca - ali regrutni odbori i liječničke komisije pri vojnim uredima sada će raditi cijele godine.

Reforma ima cilj ublažiti pritisak na vojne komesarijate, prema riječima Andreja Kartapolova, predsjednika ruskog parlamentarnog Odbora za obranu i autora zakona.

U Rusiji vojnici s potpisanim ugovorom čine okosnicu vojske, a mobilizirani vojnici su civili pozvani kao pojačanje snaga tijekom ratnog vremena.

Putinova mobilizacija 2022. godine, prva u Rusiji od Drugog svjetskog rata, a potaknuta neuspjesima na frontu, izazvala je prosvjede u zemlji i navela preko 261.000 Rusa na bijeg u inozemstvo. Iako je Kremlj kasnije proglasio mobilizaciju 'završenom', nijedan predsjednički dekret nije je službeno okončao.

Umjesto pokretanja novog regrutiranja, oslanjali su se na financijske poticaje i razne kampanje, nudeći unosne ugovore dobrovoljcima koji su spremni boriti se u Ukrajini.

tportal
