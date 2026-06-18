ŽESTOK RAKETNI NAPAD

Rusi se osvećuju za udar na Moskvu: 'Neprijatelj napada Kijev balističkim raketama'

I.K./Hina

18.06.2026 u 07:06

tportal
Izvor: EPA / Autor: SERGEY DOLZHENKO
Bionic
Reading

Rusija je lansirala nekoliko raketa na ciljeve u Ukrajini, uključujući glavni grad Kijev, rekli su ukrajinski dužnosnici rano u četvrtak.

"Neprijatelj napada glavni grad balističkim raketama", rekao je čelnik vojne uprave Kijeva Timur Tkačenko na Telegramu.

Nekoliko eksplozija čulo se u središtu Kijeva, izvijestio je dopisnik dpa.

vezane vijesti

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je da su najmanje dvije rakete išle prema Kijevu, dok je jedna bila usmjerena na središnju Poltavsku regiju.

Ukrajina se bori protiv ruske invazije više od četiri godine.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
Nakon pritiska javnosti

Nakon pritiska javnosti

SAD objavio službeni tekst sporazuma s Iranom: Ovo je 14 ključnih točaka
TEŠKA POMORSKA NESREĆA

TEŠKA POMORSKA NESREĆA

Skiper jedrilice izašao iz bolnice i napustio Hrvatsku. Odvjetnik otkrio što slijedi
blagdan svetog vida

blagdan svetog vida

Uzinić osudio ustaški ZDS i nacističke simbole na procesiji u Rijeci

najpopularnije

Još vijesti