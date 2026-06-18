Moskva gori: U masovnom napadu dronovima pogođena rafinerija nafte - drugi put u dva dana

Ukrajinski napadi dronovima ponovno su pogodili rusku prijestolnicu, a meta je drugi put u nekoliko dana bila ključna naftna infrastruktura. U ranim jutarnjim satima 18. lipnja Moskvu je probudio snažan napad dronovima, uz niz eksplozija i dim koji se nadvio nad gradom

Prema riječima moskovskog gradonačelnika Sergeja Sobjanina i više kanala za praćenje situacije, grad su ciljali deseci bespilotnih letjelica. U napadu je, navodno, ponovno pogođena Moskovska rafinerija nafte – drugi put u tri dana – pri čemu je izbio veliki požar, javlja Kyiv Independent. Sobjanin je izjavio da je riječ o ‘masovnom’ napadu te da su ruske protuzračne snage oborile 43 drona koji su letjeli prema Moskvi. ‘Nekoliko dronova ipak je uspjelo dosegnuti Moskovsku rafineriju nafte’, rekao je. Hitne službe interveniraju na više lokacija, dodao je gradonačelnik. Prijavljena su i ‘manja oštećenja’ na jednoj zgradi u trgovačkom centru Sadovod na jugoistoku grada. Prema dostupnim informacijama, nema poginulih ni ozlijeđenih.

Zbog napada su privremeno uvedena ograničenja zračnog prometa u zračnim lukama Vnukovo, Šeremetjevo i Žukovski.

⚡🇺🇦 Ukrainian kamikaze drones have struck an oil depot in Gukovo, Rostov Oblast, Russia.



Huge plumes of smoke could be seen rising above the facility as it burned following the strike. pic.twitter.com/qUyYjHfGXQ — Defence Index (@Defence_Index) June 18, 2026

Pogođeno više dijelova rafinerije Snimke i fotografije koje su stanovnici objavili na društvenim mrežama prikazuju požare i eksplozije na više lokacija, uključujući rafineriju u četvrti Kapotnja. Kanal Exilenova-Plus na Telegramu objavio je snimke na kojima se vidi požar u rafineriji, zapaljena višekatnica te gust dim iznad grada. Dostupni materijali upućuju na to da je pogođeno više dijelova rafinerije.

More scenes from Moscow. pic.twitter.com/5fQ75bbGho — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 18, 2026

U trenutku objave, navode nije bilo moguće neovisno potvrditi. Napad dolazi samo dva dana nakon što je Ukrajina 16. lipnja također dronovima dugog dometa pogodila istu rafineriju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tada je operaciju nazvao ‘pravednim odgovorom na ruske napade’. Prema podacima ukrajinskog Glavnog stožera, rafinerija opskrbljuje gorivom sve četiri glavne moskovske zračne luke i ima kapacitet prerade veći od 12 milijuna tona sirove nafte godišnje. Ruski industrijski izvori, na koje se poziva Reuters, navode da je napad 16. lipnja privremeno zaustavio rad postrojenja. Proizvodnja je bila obustavljena i nakon ranijeg ukrajinskog udara 17. svibnja.

HOLY SMOKES! Moscow right now 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Oxz4pLHIwQ — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) June 18, 2026

Pogođeno i skladište nafte u Rostovu Istodobno je zabilježen još jedan ukrajinski napad na rusku energetsku infrastrukturu – ovaj put u Rostovskoj oblasti, u gradu Gukovu. Prema snimkama koje kruže društvenim mrežama, nakon udara dronova izbio je velik požar. Telegram kanal Astra, pozivajući se na analizu otvorenih izvora, objavio je da je pogođeno skladište nafte. Guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar tvrdi da je u napadu poginula jedna osoba, dok su dvije ozlijeđene i prevezene u bolnicu. Naveo je i oštećenje lokomotive te požare na ‘dvama komercijalnim objektima’, ne precizirajući o kojim se točno lokacijama radi.