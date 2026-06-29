Mađarska nuklearki na dva dana dopustila prekoračenje temperaturnog limita Dunava

Temperatura Dunava dosegnula je u ponedjeljak u blizini elektrane 30,2 stupnja Celzija , čime je probijena interventna granica od 29,5 stupnjeva.

Već tijekom vikenda elektrana je zbog visokih temperatura Dunava smanjila proizvodnju struje za ukupno 563 MW, napominje Reuters.

Operator mreže Mavir preporučio je da se nuklearka privremeno izuzme iz propisa o temperaturi riječne vode kako bi se osigurala stabilnost opskrbe električnom energijom.

Ministarstvo je prihvatilo preporuku i odobrilo izuzeće, koje će biti na snazi samo u ponedjeljak i utorak. Odbijanje preporuke podrazumijevalo bi smanjivanje proizvodnje za još 640 MW, što bi značilo da bi elektrana od 2 GW radila s manje od pola kapaciteta.

Operater MVM naveo je da će, uz dvodnevno izuzeće, morati smanjiti proizvodnju struje za još 40 megavata.

Ministar Kapitány pozvao je pak građane da u večernjim satima smanje potrošnju električne energije na rashlađivanje.