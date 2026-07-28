'Europa nije spremna za sve dulje požarne sezone. Nema kanadera, pilota ni tehničara'

Boagovo upozorenje o nedostatnim europskim kapacitetima vremenski se poklopilo s najgorim šumskim požarima u povijesti Francuske i Španjolske.

Europski n edostatak protupožarnih zrakoplova i iskusnih pilota dodatno pogoršavaju dulje požarne sezone i birokratske prepreke, tvrdi šef Avincisa u intervjuu za Reuters. 'Diljem svijeta požarne sezone sve su dulje, letjelice ne sele iz područja u područje, a sve je teže naći i pilote', ističe Boag, koji je letačku karijeru započeo 1985. u helikopteru Bell 47, goneći velika stada stoke u zabačenim krajevima Australije.

Europa je po Avincisu u problemima i zato što se vatrogasna sezona produljila za nekoliko mjeseci, što znači i kraće razdoblje za 'selidbu' vatrogasnih kapaciteta i ograničene kapacitete za gašenje. 'Nekada je vrhunac ljetne (požarne) sezone trajao tri ili četiri mjeseca... Sada zrakoplovi kreću s gašenjem u ožujku i travnju i nastavljaju sve do listopada', objašnjava šef Avincisa.

Vlažne zime samo pogoršavaju problem jer potiču rast vegetacije koja se kasnije može pretvoriti u 'pogonsko gorivo' za požar, a podjednako zabrinjava njihovo širenje prema sjeveru Starog kontinenta. 'Sada smo došli do toga da će države morati pokrivati troškove zrakoplova dostupnih tijekom 12-mjesečnog razdoblja jer komercijalne kompanije ne mogu ići na jug (južnu polutku) i popuniti prihode izvan sezone', rekao je Boag.

Sporo popunjavanje flote

Avincis ima flotu od 180 helikoptera i 40 zrakoplova diljem svijeta, uključujući 22 kanadera. U Španjolskoj i Portugalu koriste 47 letjelica, a od početka godine zabilježili su više od pet tisuća sati letenja u protupožarnim akcijama, preko dvostruko više nego u istom razdoblju 2025.

Europa je već zajednički od De Havilland Canade sa sjedištem u Torontu kupila 22 kanadera. Kanadska kompanija priprema, nakon deset godina obustave proizvodnje, novi model, ali prvi klijent Grčka dobit će ga tek 2028. godine, podsjeća Reuters.

Kanaderi zapravo i nemaju alternativu.

U gašenje požara u Francuskoj uključio se i Airbusov vojni zrakoplov A400M, izbacivši 20 tona retardanata. Brojne kompanije predstavile su prošli tjedan na sajmu u Farnboroughu moguće varijante protupožarnih zrakoplova, uključujući i kineski Comac. Francuski startup HYNAERO krenuo je pak u projektiranje hidroaviona, uz planirani dovršetak projekta 2032. godine.

Gašenje požara zahtjevan je postupak koji obuhvaća nisko i precizno letenje u nepredvidljivim zračnim strujama. Stručnjaci kažu da Europi nedostaje iskusnih pilota i tehničara. Boag upire prstom u europske propise prema kojima i vojni i piloti iz inozemstva, ako žele upravljati protupožarnim letjelicama, moraju polagati ispit iz civilnog zrakoplovstva.

'Potrebno nam je rješenje koje će omogućiti da ljude brzo dovedemo u Europu, bez birokracije', rekao je Boag, istaknuvši da je aerodinamika helikoptera jednaka i u vojsci i u civilnom svijetu. Iz Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa nisu odmah htjeli za Reuters komentirali propise o izdavanju pilotskih dozvola.