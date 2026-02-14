Hrvatski analitičar: Merz me iznenadio, nadam se da je prelomio

Drugog dana Minhenske sigurnosne konferencije, na kojoj sudjeluje više od tisuću predstavnika iz oko 120 država, u fokusu je bila kriza transatlantskog partnerstva.

Posebno se iščekivao govor američkog državnog tajnika Marca Rubija, koji je podsjetio na povijesno savezništvo SAD-a i Europe te poručio da pripadaju jedno drugome. Prof. dr. sc. Gordan Akrap u Dnevniku HTV-a ocijenio je da su američke poruke sada diplomatskije, ali da suština ostaje ista. 'Europa treba početi sama odlučivati o svojoj sudbini, treba se organizirati i prestati biti objekt te postati uistinu subjekt međunarodnih odnosa - ne samo financijski nego i politički, gospodarski, vojno, obavještajno i sigurnosno. Europa treba voditi svoju politiku, stabilizirati se, ojačati i biti u stanju braniti svoje nacionalne i europske interese, ne samo unutar Europe nego i izvan nje, rekao je Akrap.

Snažno su odjeknule i riječi njemačkog kancelara Friedricha Merza o jačanju Bundeswehra, koje je Akrap opisao kao iznenađujuć i čvrst nastup: Nadam se da je kancelar Merz prelomio i odlučio pokrenuti Njemačku da ponovno bude gravitacijsko središte Europe, oko kojeg će se usmjeriti budućnost njezine izgradnje – ne samo gospodarske nego i političke i sigurnosne. Europa se uistinu treba stabilizirati, ojačati i spremiti se, poručio je.

Merz: Želimo što prije učiniti Bundeswehr najsnažnijom vojskom "Naš prvi zadatak kao Europljana i kao Nijemaca je prihvatiti tu novu stvarnost. Europa mora osvjetiti stanje hitnosti i postati akter svjetske politike s vlastitom sigurnosnom politikom", naglasio je Merz. "To zahtjeva žrtve, ne jednog dana u budućnosti, nego danas". Istaknuo je da se Njemačka, koja se od Drugog svjetskog rata "suzdržavala od državne moći", ubrzano naoružava i ulaže u tehnologiju. "Želimo što prije učiniti Bundeswehr najsnažnijom vojskom u Europi", istaknuo je Merz. "Sigurnost omogućuje slobodu, a ekonomska snaga služi toj slobodi", rekao je njemački kancelar.

Govoreći o mogućnosti europskog nuklearnog odvraćanja, Akrap je naveo da nije nemoguće da neke države požele razvijati vlastiti potencijal, ali da SAD nije rekao da prestaje biti nuklearni kišobran Europe. 'Amerika se neće boriti za Europu, nego samo s Europom, istaknuo je Akrap.