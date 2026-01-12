Rubini su pucali u glavi iz neposredne blizine: Režim obitelji nije dopustio ni da je pokopa

Tijekom prosvjeda protiv režima u Iranu smrtno je stradala 23-godišnja studentica Rubina Aminian, a prema navodima organizacija za ljudska prava, pogođena je metkom u glavu 'iz neposredne blizine'

Aminian je studirala tekstilni i modni dizajn na koledžu Šariati u Teheranu. Prema informacijama koje je objavila norveška organizacija Iran Human Rights, mlada studentica pridružila se prosvjedu nakon što je izašla s predavanja, no nedugo zatim je ubijena, piše Guardian. 'Izvori bliski Rubininoj obitelji, pozivajući se na očevice, rekli su za Iran Human Rights da je mlada Kurtkinja iz Marivana upucana iz neposredne blizine s leđa, a metak ju je pogodio u glavu', navodi se u izjavi organizacije.

A video of Rubina Aminian, one of those killed during Iran’s nationwide protests. Rubina Aminian, 23, a student of textile and fashion design at Shariati Technical College in Tehran, was killed on the evening of Thursday, January 8, after leaving the college and joining protest… pic.twitter.com/EdOMitKoOF — Iran Human Rights (IHRNGO) (@IHRights) January 11, 2026

Obitelji nisu dopustili da je pokopa Obitelj je, kako se navodi, krenula iz Kermanšahu u Teheran kako bi među 'tijelima stotina mladih ljudi' pokušala pronaći njezino. Nakon što su uspjeli identificirati Rubinine posmrtne ostatke, krenuli su kući, ali ih je ondje dočekala nova trauma. Izvor blizak obitelji rekao je: 'Nakon mnogo borbe Rubinina obitelj je na kraju uspjela pronaći njezino tijelo i vratiti se u Kermanšah. Međutim, po dolasku, otkrili su da su obavještajne snage opkolile njihov dom i da im nije dopušteno da je pokopaju.' Prema navodima Iran Human Rightsa, obitelj je na kraju bila 'prisiljena pokopati njezino tijelo uz cestu' između Kermanšaha i obližnjeg Kamiarana.