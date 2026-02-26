treći krug

Pregovori Irana i SAD-a idu u novu fazu: 'Postigli su značajan napredak'

Bi. S. / Hina

26.02.2026 u 21:00

tportal
Izvor: EPA / Autor: LEV RADIN
Bionic
Reading

Iran i Sjedinjene Države u Ženevi su završili treći krug svojih pregovora o nuklearnom programu te su postigli 'značajan napredak', objavio je u četvrtak ministar vanjskih poslova Omana Badr al-Busaidi

'Nastavljamo uskoro, nakon konzultacija u matičnim prijestolnicama', dodao je al-Busaidi, posrednik u pregovorima.

Za idući tjedan zakazani su tehnički pregovori u Beču, a ako se oni ostvare vjerojatno će se razgovarati o detaljima mogućeg dogovora, dodao je.

vezane vijesti

Iran je također objavio da se nastavak pregovora očekuje u idućih tjedan dana nakon što je iranski ministar vanjskih poslova Abbas ​Araqchi pregovore u Ženevi ocijenio kao dosad najozbiljnije.

Obje strane moraju se konzultirati sa svojim vladama, rekao je Araqchi državnoj televiziji.

Ti pregovori dio su napora SAD-a i zapadnih sila da spriječe Iran da razvije nuklearno naoružanje. Washington je istovremeno rasporedio značajne vojne snage u iranskom susjedstvu, nakon Trumpovih prijetnji da će se u izostanku dogovora dogoditi do 'loših stvari',

Teheran odbacuje da uopće ima ambicije razviti atomsko oružje te tvrdi da je njegov nuklearni program isključivo u civilne svrhe. No, Iran je signalizirao da je voljan prihvatiti ograničenja tog programa, poput onog o obogaćivanju uranija koji je bio dio sporazuma između Irana i svjetskih sila iz 2015. 

Trump se 2018. povukao iz tog dogovora te je vratio sankcije nad Islamskom Republikom za koje Iran sad traži da se ponovno ukinu. Teheran je u srijedu predao posljednji nacrt svog prijedloga sporazuma.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
iz kazahstana

iz kazahstana

Vučić prognozira veliki sukob: 'Svi znate na koji mislim'
pregovori u ženevi

pregovori u ženevi

Iran dobio tri uvjeta koja mora ispuniti: Ako odbije, Amerikanci kreću svom snagom
predizborno preslagivanje

predizborno preslagivanje

Orban se znoji, Magyar mu sprema smicalicu: 'Mnogi su se povukli'

najpopularnije

Još vijesti