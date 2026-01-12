Trump objavio: Iran želi pregovarati, dosta im je da ih mi tučemo

Govoreći novinarima u zrakoplovu Air Force One, Trump je rekao da ga je iransko vodstvo dan ranije kontaktiralo „radi pregovora“. Dodao je da bi se sastanak s iranskim predstavnicima mogao organizirati, ali je upozorio da bi Washington mogao biti prisiljen djelovati i prije toga, obzirom na nastavak prosvjeda.

„Mislim da su umorni od toga da ih Sjedinjene Države tuku“, rekao je Trump, očito aludirajući na izraelske napade na iranski nuklearni program prošle godine, u kojima su sudjelovale i američke snage.

Trump nije naveo o kojim bi se temama pregovaralo. Prošle godine Teheran je vodio neizravne razgovore sa specijalnim američkim izaslanikom Steveom Witkoffom o spornom nuklearnom programu.