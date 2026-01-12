KONTAKTIRALI SU GFA

Trump objavio: Iran želi pregovarati, dosta im je da ih mi tučemo

M.Č./Hina

12.01.2026 u 06:12

Ali Hamenei i Donald Trump
Ali Hamenei i Donald Trump Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bucevic
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da je Iran zatražio otvaranje pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama. Trenutno se ta zemlja suočava s masovnim prosvjedima tijekom kojih su poginule stotine ljudi

Govoreći novinarima u zrakoplovu Air Force One, Trump je rekao da ga je iransko vodstvo dan ranije kontaktiralo „radi pregovora“. Dodao je da bi se sastanak s iranskim predstavnicima mogao organizirati, ali je upozorio da bi Washington mogao biti prisiljen djelovati i prije toga, obzirom na nastavak prosvjeda.

„Mislim da su umorni od toga da ih Sjedinjene Države tuku“, rekao je Trump, očito aludirajući na izraelske napade na iranski nuklearni program prošle godine, u kojima su sudjelovale i američke snage.

Trump nije naveo o kojim bi se temama pregovaralo. Prošle godine Teheran je vodio neizravne razgovore sa specijalnim američkim izaslanikom Steveom Witkoffom o spornom nuklearnom programu.

Trump je više puta upozorio Teheran zbog nasilnog gušenja prosvjeda, poručivši da će SAD „snažno reagirati“ ako vlasti „počnu ubijati ljude kao što su to činile u prošlosti“.

Prema podacima američke organizacije Human Rights Activists News Agency, tijekom masovnih prosvjeda u Iranu u posljednjih 15 dana poginulo je najmanje 544 ljudi.

Trump kaže da će razgovarati s Muskom o ponovnom uspostavljanju interneta u Iranu

Američki predsjednik izjavio je također da planira razgovarati s milijarderom Elonom Muskom o ponovnom uspostavljanju interneta u Iranu, gdje su vlasti prekinule internetsku uslugu usred prosvjeda protiv vlade.

„Vrlo je dobar u tome, ima vrlo dobru tvrtku“, rekao je Trump novinarima kao odgovor na pitanje hoće li angažirati Muskovu tvrtku SpaceX, koja nudi satelitsku internetsku uslugu pod nazivom Starlink.

Nakon što je milijarder pomogao financirati Trumpovu uspješnu predsjedničku kampanju, a kasnije pokrenuo velike rezove u saveznoj vladi, dvojac se posvađao prošle godine kada se Musk usprotivio Trumpovu ključnom poreznom zakonu.

No čini se da su obnovili odnose, te su ovog mjeseca zajedno večerali u Trumpovom odmaralištu Mar-a-Lago.

tportal
