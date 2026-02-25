Merz u Kini: Želimo dublju suradnju

Kina i Njemačka žele produbiti suradnju, izjavili su u srijedu u Pekingu njemački kancelar Friedrich Merz i kineski premijer Li Qiang, na početku Merzova posjeta čiji je cilj ponovno uspostaviti veze u kontekstu sve većih trgovinskih neravnoteža.

Merz je rekao Liju da Njemačka pridaje veliku važnost održavanju i produbljivanju intenzivne gospodarske razmjene s Kinom, svojim najvećim trgovinskim partnerom prošle godine, pritom naglašavajući potrebu osiguravanja pravedne suradnje i otvorene komunikacije. „Imamo vrlo konkretne zabrinutosti u vezi s našom suradnjom, koju želimo unaprijediti i učiniti pravednijom“, rekao je Merz, koji se suočava s teškom zadaćom redefiniranja gospodarskog odnosa sve nepovoljnijeg za njemačke interese. Li je pozvao obje strane da zajedno rade na očuvanju multilateralizma i slobodne trgovine, aludirajući na trgovinski rat američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je uzdrmao globalni trgovinski sustav.

Jačanje povjerenja „Kina i Njemačka, kao dva najveća svjetska gospodarstva i važne zemlje s velikim utjecajem, trebale bi ojačati povjerenje u suradnju, zajednički štititi multilateralizam i slobodnu trgovinu te težiti izgradnji pravednijeg i poštenijeg sustava globalnog upravljanja“, rekao je Li. Kina se nastoji predstaviti kao pouzdan gospodarski partner, za razliku od Sjedinjenih Država, u trenutku kada se Europa suočava s povećanim rizicima u svojim opskrbnim lancima i zabrinuta je zbog sve veće ovisnosti o Kini. Europa svjedoči ubrzanju zabrinjavajućih trendova u Kini, rekao je europski povjerenik za trgovinu Maroš Šefčovič u utorak u Europskom parlamentu, navodeći sve jaču dominaciju Kine u ključnim proizvodnim sektorima, sve veću neravnotežu u bilateralnoj trgovini te pad tržišnog udjela tvrtki iz EU-a u Kini.

Merz s izaslanstvom od 30 tvrtki Merz, čiji je ovo prvi posjet Kini, još jedan je europski čelnik koji nastoji resetirati odnose s Kinom, nakon ranijih posjeta britanskog premijera Starmera i kanadskog premijera Carneyja ove godine, dok Peking ističe prednosti suradnje sa svojim golemim potrošačkim tržištem i naprednom proizvodnom bazom. Angažman između najvećeg europskog gospodarstva i Kine mogao bi postaviti temelje za odnose EU-a i Kine ove godine. S Merzom je u Kinu došlo izaslanstvo od 30 tvrtki, uključujući vodeće proizvođače automobila poput Volkswagena i BMW-a, koji osjećaju snažan pritisak kineske konkurencije - što pridonosi rastućoj trgovinskoj neravnoteži koja izaziva zabrinutost u Berlinu i potiče pozive na protekcionističke politike.

Kina kao stabilizirajuća sila Njemačko gospodarstvo, koje se uvelike temelji na proizvodnji, posebno je pogođeno konkurencijom kineskih proizvođača, naveo je analitičar za Kinu iz Rhodium Groupa Noah Barkin u nedavnoj analizi. Kinesko tržište, koje su strane tvrtke nekad priželjkivale zbog široke baze potrošača i rastuće kupovne moći, promijenilo se zadnjih godina, jer usporavanje gospodarstva ograničava potražnju, a prekapacitiranost u proizvodnji sve više potiče domaće tvrtke da traže prilike u inozemstvu. U uvodnicima uoči posjeta kineski državni mediji naglasili su potencijal suradnje EU-a i Kine kao stabilizirajuće sile u trenutku kada američke carinske politike potresaju globalnu trgovinu.