Azijske burze obaraju rekorde, proizvođači čipova trljaju ruke

Burzovni indeksi u Japanu, Južnoj Koreji i Tajvanu dosegnuli su nove rekordne razine, što se ponajviše zahvaljuje rastu cijena dionica proizvođača čipova, kao što su južnokorejski Samsung i SK Hynix.

Pritom su cijene dionica u Hong Kongu, Indiji, Šangaju, Australiji, Tajvanu, Južnoj Koreji i Japanu porasle između 0,4 i 2,3 posto.

MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u plusu 1,4 posto i dosegnuo rekordnu razinu.

Vodeći svjetski proizvođač čipova Nvidija u srijedu navečer objavit će poslovno izvješće za posljednji kvartal prošle godine, a ulagači očekuju nastavak snažnog rasta prihoda i zarade.

Rekordne razine dosegnuo je jutros i australski burzovni indeks, unatoč rastu inflacije u siječnju, što bi moglo navesti tamošnju središnju banku na dodatno povećanje kamatnih stopa.

Azijske ulagače ohrabrio je jučerašnji rast Wall Streeta, gdje je Dow Jones ojačao 0,76 posto, dok je S&P 500 porastao 0,77, a Nasdaq indeks 1,05 posto.

U ponedjeljak su ti indeksi pali više od 1 posto, da bi u utorak nadoknadili dio tih gubitaka.

„Tržište je u razdoblju nesigurnosti, a danas je došlo do korekcije cijena dionica na više, nakon njihova pada dan prije. Mislim da će biti dosta takvih dnevnih oscilacija jer je puno nepoznanica po pitanju na koje će sektore i kompanije AI-razvoj utjecati pozitivno, a na koje negativno”, objašnjava Matthew Keator, partner u tvrtki Keator Group.

Među najvećim je dobitnicima jučer bio sektor proizvođača čipova, što se ponajviše zahvaljuje skoku cijene dionice Advanced Micro Devicesa za gotovo 9 posto.

Ta je kompanija jučer objavila da je postigla sporazum o prodaji AI-čipova Meta Platformsu u vrijednosti od 60 milijardi dolara u idućih pet godina. U sklopu sporazuma, Meta može kupiti do 10 posto dionica AMD-a.

Nakon pada dan prije, jučer se oporavio i sektor proizvođača softvera, koji je porastao za 1,3 posto.

Dolar oslabio, cijene nafte porasle

A na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta pala.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 97,67 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 97,90 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 155,30 na 155,70 jena.

No, američka je valuta oslabila u odnosu na europsku, pa je cijena eura dosegnula 1,1805 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1770 dolara.

Cijene su nafte, pak, porasle, nakon jučerašnjeg oštrog pada. Na londonskom je tržištu cijena barela ojačala 0,57 posto, na 71,20 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 0,58 posto, na 66,05 dolara.