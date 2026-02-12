Garnizon al-Tanf

SAD se povlači iz strateške baze u Siriji

V. B./Hina

12.02.2026 u 23:13

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Michele Ursi / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Američka vojska izjavila je da je u četvrtak završila povlačenje iz strateške baze u Siriji, predavši ju vladi u Damasku, što je najnoviji znak jačanja američko-sirijskih odnosa

Garnizon al-Tanf smješten je na tromeđi Sirije, Jordana i Iraka. Osnovan je tijekom sirijskog građanskog rata 2014. godine, a u početku se koristio kao središte za operacije koalicije predvođene SAD-om protiv militanata Islamske države, koji su nekoć kontrolirali golemi dio teritorija u Iraku i Siriji prije poraza 2019. godine.

No, baza je postala ključno uporište u borbi protiv iranskog utjecaja zbog svog strateškog položaja uz ceste koje povezuju Damask s Teheranom. Iako je Washington dugo smatrao da vrijedi zadržati tu bazu, Trumpova administracija je preispitala situaciju nakon što je svrgnut dugogodišnji sirijski diktator Bašar al-Asad u prosincu 2024.

Šef NATO-a otvoreno: 'Rusa ima 140 milijuna, nas gotovo milijardu. Tko je jači?' Izvor: EPA / Autor: EPA/Montaža: Neven Bučević

Sirija se pridružila koaliciji koja se bori protiv ostataka Islamske države prošlog studenog kada je predsjednik Ahmed al-Šara, bivši zapovjednik Al-Kaide, posjetio Bijelu kuću.

David Adesnik iz think-tanka Zaklade za obranu demokracija u Washingtonu doveo je u pitanje sposobnost sirijskih snaga da nadoknade zaostatak nakon povlačenja američkih snaga.

"Misija u Tanfu poslužila je kao prepreka operacijama Irana i njegovih posrednika, koji preko Sirije šalju oružje Hezbolahu u Libanon. Ovo je autogol", poručio je Adesnik.

Sirijsko ministarstvo obrane u četvrtak je izjavilo da su vladine snage preuzele kontrolu nad al-Tanfom nakon koordinacije između sirijskih i američkih vlasti.

SAD odlučan spriječiti obnovu Islamske Države

"Spremni smo odgovoriti na sve prijetnje ISIS-a koje se pojave u regiji kako bi se spriječio ponovni uspon terorističke mreže", rekao je admiral Brad Cooper, koji vodi Središnje zapovjedništvo.

Reuters je, pozivajući se na dva izvora, u srijedu izvijestio da se američke trupe, koje broje oko tisuću vojnika, premještaju iz al-Tanfa u Jordan.

Povlačenje SAD-a slijedi nakon dogovora o integraciji Sirijskih demokratskih snaga (SDF), kurdske autonomno orijentirane skupine koje podržava SAD, u središnje sirijske institucije.

SAD također smanjuje jednu od svojih najvećih obveza na terenu u Siriji - pomaže u osiguravanju da snage koje podržavaju SAD čuvaju zatvore u kojima se nalaze zatvorenici Islamske države zarobljeni tijekom sukoba.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nije za zabrane

nije za zabrane

Butković: 'Thompsonove pjesme ne ugrožavaju nikoga'
izvori tvrde

izvori tvrde

Trump uskoro objavljuje plan obnove Gaze težak milijarde dolara
sjeverna koreja

sjeverna koreja

Cure detalji o Kimovoj nasljednici, a to nije jedino što priprema: Evo što su obavještajci otkrili

najpopularnije

Još vijesti