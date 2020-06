Razočaranost birača SDP-om iznjedrila je nove snage na političkoj sceni, pobrojali smo tko je tko na hrvatskoj ljevici

Postoje li u Hrvatskoj uopće lijeve stranke? Pitanje je to koje se postavlja već duže vrijeme. SDP, koji mnogi identificiraju s ljevicom, već godinama klizi prema lijevom centru, a razočaranost njihovih birača iznjedrila je neke nove snage na političkoj sceni koje možemo zvati ljevicom

ORaH je nakon odlaska Holy vodio bivši laburist Mladen Novak, no od lani je čelnu poziciju preuzeo Zorislav Antun Petrović. Taj novinar, aktivist i stručnjak za borbu protiv korupcije najpoznatiji je kao jedan od osnivača Transparency Internationala Hrvatska i njegov dugogodišnji predsjednik.

Kao što su stranke na desnici nastajale zbog razočaranosti politikom HDZ-a, ni ljevica nije prošla ništa drugačije. SDP-ov odmak od čisto lijeve, radničke stranke stvorio je mnoge nove snage. Među njima je i ORaH , stranka koju je osnovala bivša SDP-ovka Mirela Holy . Osnovana 2013., na početku je zauzimala poziciju lijevog centra, no na našoj se listi našla jer se posljednjih godina udružila s nekim novim lijevim strankama te s njima nastupa na izborima. Holy je u međuvremenu napustila ORaH i odmakla se od politike, no u posljednje vrijeme oko zelenih politika pomaže svojoj staroj stranci, SDP-u.

Među novim snagama na političkoj sceni nastalima zbog uzburkanih odnosa u SDP-u je i nezavisni zastupnik Bojan Glavašević. SDP je napustio u ljeto 2018. i od tada je u Saboru nastupao kao nezavisni zastupnik. Njegovi istupi uglavnom su se ticali ljudskih prava, manjina, slobode medija, zdravstva i nasilja nad ženama. Iako nije osnovao novu stranku, Glavašević namjerava izaći na izbore, a kako doznajemo iz nekoliko izvora, pregovarao je s platformom Možemo.

Među lijeve stranke svakako treba uvrstiti i SRP - Socijalističku radničku partiju Hrvatske. Stranku je još 1997. osnovao Stipe Šuvar, a aktualna joj je predsjednica Vesna Konigsknecht. Stranka je to koja redovito izlazi na parlamentarne izbore, no nekog izbornog uspjeha do sada nisu imali. Među svoje zahtjeve ubrajaju nacionalizaciju svih kapitalnih resursa poput banaka, telekomunikacija, naftne industrije, elektroprivrede i željeznica; porez na promet, ukidanje županija, besplatno zdravstvo i školstvo te izlazak Hrvatske iz Europske unije.