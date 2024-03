Ravnatelj DHMZ-a upozorio na dramatičnu situaciju: 'Želimo izbjeći najgoru stvar'

Tako je od posljedica ekstremnog vremena lani u Europi umrlo 524 ljudi. A rastu i troškovi sanacije.

'Procjene današnje su da smo na 0,7 posto BDP-a, to su štete od ekstremnih vremenskih nepogoda. To može ići i do većih postotka, recimo prošle godine u Sloveniji je ona katastrofalna poplava su uzrokovale takve katastrofalne štete da je to bilo u visini 10 posto BDP-a', govori v. d. ravnateljice Uprave za klimatske aktivnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Branka Pivčević Novak, izvještava RTL Danas.

Zato trebamo raditi na uzroku. Hrvatska na godinu emitira 20 milijuna tona ugljikova dioksida. U odnosu na 1990. najviše su se povećale emisije u prometu - 85 posto i otpadu - 45 posto. Ipak, sveukupno smo emisije stakleničkih plinova smanjili čak 29 posto.