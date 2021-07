Raukar Gamulin: Nije mi uvjerljivo da sam baš ja najbogatija

Sve nekretnine koje je navela u imovinskoj kartici dobila je obiteljskim nasljedjem i u povratu u posljednjih 15-ak godina, a taj proces povrata, kaže Urša Raukar Gamulin, saborska zastupnica platforme Možemo!, još uvijek nije gotov

Odlučila je krenuti u proces denacionalizacije još 1996., kad je to postalo moguće prema Zakonu o povratu imovine. Nije joj, kaže, tada imalo smisla tražiti imovinu koja je oduzeta prije 60 godina, no odlučila se na to nakon što su je potaknuli prijatelji i pravnici.

“Rekli su mi, ako se ti to ne tražiš natrag, uzet će to netko drugi, neće to biti javno dobro. Stoga sam odlučila da ću se boriti da se ta imovina vrati u moju obitelj”, rekla za Večernji TV.

Komentirala je reakcije javnosti na objavljivanje njene imovinske kartice, kao i činjenicu da je prozvana najbogatijom članicom platforme Možemo!. Nije joj uvjerljivo, kazala je, da je baš ona najbogatija od svih koji su obveznici ispunjavanja imovinske kartice.