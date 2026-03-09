MODŽTABA HAMNEI

Novi vrhovni vođa kojeg 'neprijatelj mora mrziti': Trump mu se protivio, tvrdolinijaši ga ustoličili

L. Š. / Hina

09.03.2026 u 06:16

Modžtaba Hamnei
Modžtaba Hamnei Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Reading
Reading

Iransko Vijeće stručnjaka imenovalo je u nedjelju Modžtabu Hameneija novim iranskim vrhovnim vođom, čime je na poziciji naslijedio pokojnog oca, što je signal da tvrdolinijaši ostaju čvrsto na vlasti u Teheranu unatoč ratu sa Sjedinjenim Državama i Izraelom

Modžtaba Hamnei, 56-godišnji sin pokojnog iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, dugo se smatrao kandidatom za mjesto sljedećeg vrhovnog vladara zemlje, čak i za očeva života, iako nikada nije izabran ili imenovan na neku vladinu dužnost.

Američki diplomati desetljećima su mlađeg Hamneija nazivali 'moćnikom iz kulisa', a još nije viđen u javnosti otkako mu je 28. veljače ubijen otac. Vjerojatno je negdje dobro skriven dok Amerikanci i Izraelci nastavljaju sa zračnim napadima na Iran.

S obzirom na to da tvrdolinijaši njegova oca smatraju mučenikom u ratu protiv Amerike i Izraela, utjecaj mlađeg Hameneija među 88-članim Vijećem stručnjaka, zaduženim za izbor novoga vođe, vjerojatno dodatno narastao u prošlim danima.

Član Vijeća ajatolah ​Mohsen Heidari Alekasir rekao je da je kandidat izabran po naputku Alija Hameneija koji je kazao da novog vođu 'neprijatelj mora mrziti'. 'Čak je Veliki Sotona spomeno njegovo ime', kazao je Alekasir, nekoliko dana pošto je američki predsjednik Donald Trump rekao da mu Modžtaba nije prihvatljiv.

Iranski vrhovni vođa nalazi se na čelu složene šijitske teokracije koja dijeli vlast u zemlji i ima posljednju riječ u svim državnim pitanjima. On je vrhovni zapovjednik vojske i paravojne Revolucionarne garde.

Hameni mlađi dobit će kontrolu nad iranskom vojskom i zalihama visoko obogaćenog uranija koji bi se mogao koristiti za izgradnju nuklearnog oružja. Vlast preuzima u nezahvalnom trenutku, usred američko-izraelskih napada kojima se nastoji eliminirati iranska nuklearna prijetnja i vojnu moć i u nadi se da će se i iranski narod pobuniti protiv tamošnje teokracije.

Teokratska dinastija

Imenovanje Modžtabe Hameneija paradoksalno je s obzirom da je islamska republika stvorena na suprotnosti s nasljednom monarhijom dinastije Pahlavi prije nje.

Rođen u svetom šijitskom gradu Mašhadu deset godina prije islamske revolucije, Modžtaba je odrastao dok je njegov otac agitirao protiv šaha Mohameda Reze Pahlavija. Nakon šahova pada, Hameneijeva obitelj preselila se u Teheran, glavni grad Irana.

Hamnei mlađi borio se u iransko-iračkom ratu u redovima Revolucionarne garde, što objašnjava njegov dobar odonos s tom moćnom paravojnom formacijom koja je odmah prisegla da će mu biti odana. O vjeri je učio od najcjenjenijih vjerskih stručnjaka u Komu, a potom je i sam predavao u sjemeništu

Modžtabina moć rasla je uz očevu. Radio je u uredu vrhovnog vođe kao 'kombinacija pobočnika, povjerenika i čuvara hrama', prema organizaciji 'Ujedinjeni protiv nuklearnog Irana' kojoj je sjedište u SAD-u.

'Modžaba Hamenei nikada nije izabran; na tu poziciju ga je imenovao otac, koji se želio okružiti svojim najodanijim pristašama. Kritičari ga smatraju korumpiranom figurom koja profitira od svog položaja jer je sin Alija Hameneija', rekao je Jonathan Piron, povjesničar specijaliziran za Iran iz Bruxellesa.

Očev 'vratar'

Tijekom očeve vladavine, Modžtaba Hamnei koristio blizinu državnom vodstvu kako bi stekao vlastitu moć. Američke diplomatske depeše koje je WikiLeaks objavio krajem 2000-ih sugerirale su da je služio kao 'glavni vratar' u pristupu ocu i da je stvarao vlastitu bazu moći unutar zemlje.

Hamnei se 'unutar režima široko smatra sposobnim i snažnim vođom i upraviteljem koji bi jednog dana mogao naslijediti barem dio nacionalnog vodstva', navodi se u depeši iz 2008., u kojoj mu se kao 'minusi' navode nedostatak teoloških kvalifikacija i dob.

'Međutim, Modžtaba je zbog svojih vještina, bogatstva i savezništava izgledan kandidat za vođenje Irana nakon očeve smrti, bilo da ta smrt dođe skoro ili dalje u budućnosti', navodi se u istoj depeši. Sjedinjene Države su ga sankcionirale 2019. godine, tijekom prvog mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa, jer je pridonosio razvoju 'destabilizirajućih regionalnih ambicija i opresivnih domaćih ciljeva svoga oca'.

U novije vrijeme Hamnei je blisko surađivao s Iranskom revolucionarnom gardom koja je nasilno ugušila prosvjede diljem zemlje u siječnju, priopćilo je američko Ministarstvo financija. Istraga Bloomberga objavljena krajem siječnja otkrila je da je izgradio ogromnu mrežu tajnih i unosnih ulaganja kupnjom nekretnina putem fiktivnih tvrtki u Londonu, Frankfurtu i Dubaiju.

tportal
