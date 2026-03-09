SAD dopustio Indiji kupnju ruske nafte: Ovo pomaže Putinovom ratnom stroju u Ukrajini

SAD-e privremeno su dopustile Indiji kupnju ruske nafte koja je trenutačno zapela u tankerima na moru, iako su protiv Moskve uvedene sankcije zbog rata u Ukrajini zbog čega stižu optužbe da Trump na ovaj način podupire Putinovu ratnu mašineriju

SAD-e su privremeno su dopustile Indiji da kupi rusku naftu koja je zaglavila u tankerima na moru, u nastojanju da se održi protok globalne opskrbe i ublaži daljnji rast cijena. Privremena mjera Američko ministarstvo financija izdalo je 30-dnevno izuzeće kojim se Indiji omogućuje kupnja ruske nafte, iako su ranije uvedene stroge sankcije povezane s ratom u Ukrajini, javlja Guardian. ‘Kako bi se omogućilo da nafta i dalje pristiže na globalno tržište, ministarstvo financija izdaje privremeno 30-dnevno izuzeće koje će indijskim rafinerijama omogućiti kupnju ruske nafte. Ova privremena mjera ublažit će pritisak izazvan pokušajem Irana da globalno tržište energije uzme za taoca’, rekao je ministar financija Scott Bessent.

U kolovozu prošle godine američki predsjednik Donald Trump uveo dodatnu carinu od 25 posto na uvoz iz Indije zbog kupnje jeftine ruske nafte, tvrdeći da kupnje iz New Delhija potkopavaju američke sankcije i pomažu Vladimiru Putinu u financiranju invazije na Ukrajinu. ‘Ova kratkoročna mjera neće donijeti značajnu financijsku korist ruskoj vladi jer dopušta samo transakcije koje uključuju naftu koja je već zaglavila na moru’, rekao je Bessent. Dodao je da očekuje kako će Indija s vremenom kupovati više američke nafte. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u petak je rekao novinarima da je rat u Iranu potaknuo potražnju za ruskim energetskim proizvodima. Kina je prošlog mjeseca uvezla rekordne količine ruske sirove nafte, no neki promatrači tržišta upozoravaju da Rusija možda nema kapacitete za daljnje povećanje proizvodnje. Iranska blokada Hormuškog tjesnaca nakon prošlotjednih napada SAD-a i Izraela potaknula je strah od nestašice energije diljem svijeta. Milijuni barela iz Rusije Indijske rafinerije kupuju milijune barela ruskih pošiljki sirove nafte dok Indija pokušava ublažiti nestašicu opskrbe izazvanu sukobom na Bliskom istoku. ‘Mjera SAD-a odnosi se na rusku naftu koja je već zaglavljena na moru i stoga je treba promatrati kao kratkoročno olakšanje za azijske rafinerije’, rekli su analitičari Deutsche Banka.