Sve više sumnji u uspješnost Trumpovog rata s Iranom: Procurilo klasificirano izvješće

Povjerljive procjene američke vlade pokazuju da administracija Donalda Trumpa možda nije spremna za rat s ciljem promjene režima u Iranu, piše The Washington Post, pozivajući se na klasificirano obavještajno izvješće

Prema tom izvješću, bombardiranje Irana vjerojatno neće srušiti iranski politički i vojni vrh, unatoč želji američke administracije da nastavi napade. Dokument Nacionalnog obavještajnog vijeća, dovršen sredinom veljače, razmatrao je moguće scenarije američkog djelovanja i zaključio da bi iranski sustav vlasti i u tim okolnostima proveo proceduru izbora novog vrhovnog vođe. Nakon što je prošlog tjedna ubijen ajatolah Ali Hamenei, iranske vlasti brzo su formirale privremeno vodstvo koje čine predsjednik države i visoki dužnosnici. To tijelo ima zadaću odabrati novog vrhovnog vođu. Američki obavještajni dužnosnici smatraju da je malo vjerojatno da bi iranska oporba mogla preuzeti vlast, prenosi Guardian.

Zalihe naoružanja samo nestaju U međuvremenu, demokratski zastupnici u američkom Kongresu upozoravaju da zračni napadi na Iran troše američke zalihe određenog naoružanja. To je pitanje otvoreno i na zatvorenom brifingu s dužnosnicima administracije održanom ranije ovog tjedna. Senator Richard Blumenthal izjavio je za Time da je zabrinut zbog posljedica za Ukrajinu, koja se oslanja na američku vojnu pomoć. 'Naši vojni resursi i zalihe su ograničeni i u jednom trenutku mogli bismo imati poteškoća u opskrbi Ukrajine', rekao je. S druge strane, stručnjak Ryan Brobst iz Zaklade za obranu demokracija rekao je za Associated Press da trenutačna potrošnja oružja nije najveći problem, nego mogućnost budućih sukoba s velikim silama poput Kine ili Rusije.

Razoreni Teheran







