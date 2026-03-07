krenuli prvi problemi

Sve više sumnji u uspješnost Trumpovog rata s Iranom: Procurilo klasificirano izvješće

M. Šurina

07.03.2026 u 20:18

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: AARON SCHWARTZ / POOL
Povjerljive procjene američke vlade pokazuju da administracija Donalda Trumpa možda nije spremna za rat s ciljem promjene režima u Iranu, piše The Washington Post, pozivajući se na klasificirano obavještajno izvješće

Prema tom izvješću, bombardiranje Irana vjerojatno neće srušiti iranski politički i vojni vrh, unatoč želji američke administracije da nastavi napade. Dokument Nacionalnog obavještajnog vijeća, dovršen sredinom veljače, razmatrao je moguće scenarije američkog djelovanja i zaključio da bi iranski sustav vlasti i u tim okolnostima proveo proceduru izbora novog vrhovnog vođe.

Nakon što je prošlog tjedna ubijen ajatolah Ali Hamenei, iranske vlasti brzo su formirale privremeno vodstvo koje čine predsjednik države i visoki dužnosnici. To tijelo ima zadaću odabrati novog vrhovnog vođu. Američki obavještajni dužnosnici smatraju da je malo vjerojatno da bi iranska oporba mogla preuzeti vlast, prenosi Guardian.

Zalihe naoružanja samo nestaju

U međuvremenu, demokratski zastupnici u američkom Kongresu upozoravaju da zračni napadi na Iran troše američke zalihe određenog naoružanja. To je pitanje otvoreno i na zatvorenom brifingu s dužnosnicima administracije održanom ranije ovog tjedna.

Senator Richard Blumenthal izjavio je za Time da je zabrinut zbog posljedica za Ukrajinu, koja se oslanja na američku vojnu pomoć. 'Naši vojni resursi i zalihe su ograničeni i u jednom trenutku mogli bismo imati poteškoća u opskrbi Ukrajine', rekao je.

S druge strane, stručnjak Ryan Brobst iz Zaklade za obranu demokracija rekao je za Associated Press da trenutačna potrošnja oružja nije najveći problem, nego mogućnost budućih sukoba s velikim silama poput Kine ili Rusije.

Razoreni Teheran
  • Razoreni Teheran
  • Razoreni Teheran
  • Razoreni Teheran
  • Razoreni Teheran
  • Razoreni Teheran
    +13
Razoreni Teheran Izvor: Profimedia / Autor: Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sjedinjene Države i Izrael započeli su prošlog tjedna opsežnu kampanju bombardiranja Irana, tijekom koje su pogođene vojne instalacije, državne zgrade i nuklearna postrojenja. Iran je odgovorio napadima na Izrael, američke baze u regiji te neke države Bliskog istoka koje na svom teritoriju imaju američke vojne objekte.

Proizvođači oružja već su najavili povećanje proizvodnje. Tvrtka Lockheed Martin objavila je da planira četverostruko povećati proizvodnju ključnog streljiva.

