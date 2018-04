Usporedili smo cijene parkiranja u Zagrebu s četiri grada u okruženju

Iz Zagrebačkog holdinga stigle su najave prema kojima će od 1. svibnja cijene parkiranja narasti. Diglo je to na noge i građane i gradsku oporbu. Građani smatraju da je sve ionako preskupo dok oporba drži da na taj način gradska uprava želi puniti blagajnu koja se loše puni. Tportal usporedio je zagrebačke cijene parkiranja s onima u Beču, Ljubljani, Budimpešti i Beogradu

Prema prijedlogu, koji je iz Zagrebačkog holdinga otišao u gradsku upravu, parkiranje bi u prvoj zoni trebalo poskupjeti sa šest na deset kuna i umjesto do 21 sat naplaćivalo bi se do ponoći. Prva zona bi se proširila do Kvaternikova trga, Ravnice bi postale druga zona, a Dubrava, Sesvete i dio Novog Zagreba treća zona. Peta zona obuhvaćala bi rub grada – Špansko, Malešnicu i Jelkovec.

U Beču, s kojim zagrebački gradonačelnik Milan Bandić voli često povlačiti paralele, parking je najskuplji, ali je zato i javni prijevoz najučinkovitiji u što se mogao uvjeriti svatko tko je ijednom bio u njemu.

Parkiranje je podijeljeno po okruzima i cijene se kreću od 1,05 eura za pola sata do 2,10 eura za sat u prvoj zoni. Cijene garaža između tri i pet eura po satu. Stoga se svima koji u Beč dolaze osobnim autom preporučuje tzv. Park&ride koji iznosi 3,40 eura za cijeli dan.

U nešto bližoj Ljubljani cijene parkiranja u tri zone kreću se od 0,60 centi u trećoj zoni do 1,20 eura u prvoj gdje se parkiranje plaća svaki dan od 7 do 19. Parkiranje u garažama kreće se oko 1,50 eura za dva sata u središtu grada.

Budimpešta je pak podijeljena na nekoliko zona u kojima se parkiranje naplaćuje od ponedjeljka do petka od 8 do 18 osim u prvoj zoni gdje se parking plaća od 8 do 20 sati. Cijena parkinga u prvoj zoni je 1,62 eura , u drugoj 0,80 eura , a u trećoj 0,55 eura. Parkiranje u garažama je između 1,50 do 2 eura po satu.