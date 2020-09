Radman: Žalim da živim u vremenu gdje se abdicira od pameti

Parazitizam u društvu ne ide brzo, ali se bolje organizira. To rade svi u prirodi kojima to uspije, ako mogu živjeti na račun drugog, to i učine, rekao je znanstvenik Miroslav Radman u emisiji Nedjeljom u 2.

Na pitanje o menadžerima, bankarima, Radman je rekao da je došlo do jedne generičke kaste. 'Menadžeri nisu više stručnjaci posla, nego se bave samo manipulacijama novčanim i s ljudima, nameću se kao superiorni voditelji, a da ne poznaju dovoljno prirodu posla i materiju. Žao mu je da živi u vremenu i prostoru gdje se "abdicira" od pameti. Alternativa bi bila razgovarati, promišljati i dugo se baviti time što želimo od života, koje su vrijednosti. Imamo premalo ambicije ako ćemo reći - neka kockarnica odredi kako ćemo živjeti', istaknuo je.