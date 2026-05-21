Putnik iz Konga izazvao uzbunu u avionu za Ameriku, posada stavljala maske usred leta

Zrakoplov Air Francea na letu iz Pariza za Detroit hitno je preusmjeren u Montreal nakon što su američke vlasti otkrile da se u avion ukrcao putnik iz Demokratske Republike Kongo, pogođene epidemijom ebole
Američka carinska i granična služba (CBP) priopćila je da se putnik nije smio ukrcati na let za SAD zbog važećih ograničenja ulaska uvedenih zbog širenja ebole, piše BBC.
Avion je zbog toga preusmjeren u Montreal u Kanadi, oko 800 kilometara od planiranog odredišta.
Putnici tek tijekom leta saznali razlog
Jedna od putnica rekla je za CBS News da je posada tijekom leta stavila zaštitne maske nakon što je kapetan objavio da avion mijenja rutu.
'Kapetan je rekao da nema tehničkih problema i da američke vlasti ne dopuštaju slijetanje u SAD', ispričala je putnica Deborah Mistor. Nakon dodatnih provjera putnici su kasnije istim avionom prevezeni u Detroit.
Vlasti nisu objavile je li putnik pokazivao simptome ebole niti kada je posljednji put boravio u Kongu.
Epidemija ebole i dalje se širi
Aktualna epidemija ebole u središnjoj Africi dosad je odnijela gotovo 140 života, dok je zabilježeno više od 600 sumnjivih slučajeva. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je izbijanje bolesti međunarodnom javnozdravstvenom prijetnjom.
SAD trenutno ograničava ulazak osobama koje su posljednjih tjedana boravile u Demokratskoj Republici Kongo, Južnom Sudanu ili Ugandi. Američki državljani i stalni stanovnici koji dolaze iz tih zemalja mogu ući samo preko posebnih punktova za pojačani zdravstveni pregled.
Za ovu vrstu ebole još nema cjepiva
Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da za Bundibugyo soj ebole, koji uzrokuje aktualnu epidemiju, još ne postoji dostupno cjepivo. Procjenjuje se da bi razvoj cjepiva mogao trajati i do devet mjeseci.