Putnik iz Konga izazvao uzbunu u avionu za Ameriku, posada stavljala maske usred leta

Zrakoplov Air Francea na letu iz Pariza za Detroit hitno je preusmjeren u Montreal nakon što su američke vlasti otkrile da se u avion ukrcao putnik iz Demokratske Republike Kongo, pogođene epidemijom ebole

Američka carinska i granična služba (CBP) priopćila je da se putnik nije smio ukrcati na let za SAD zbog važećih ograničenja ulaska uvedenih zbog širenja ebole, piše BBC. Avion je zbog toga preusmjeren u Montreal u Kanadi, oko 800 kilometara od planiranog odredišta.

Putnici tek tijekom leta saznali razlog Jedna od putnica rekla je za CBS News da je posada tijekom leta stavila zaštitne maske nakon što je kapetan objavio da avion mijenja rutu. 'Kapetan je rekao da nema tehničkih problema i da američke vlasti ne dopuštaju slijetanje u SAD', ispričala je putnica Deborah Mistor. Nakon dodatnih provjera putnici su kasnije istim avionom prevezeni u Detroit. Vlasti nisu objavile je li putnik pokazivao simptome ebole niti kada je posljednji put boravio u Kongu.