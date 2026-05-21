Njemačka gura novi model za Ukrajinu: EU podijeljen zbog Merzove ideje

Prema pismu koje je Merz poslao europskim čelnicima, Ukrajina bi dobila pristup određenim institucijama i programima EU-a prije formalnog ulaska u Uniju.

Kijev bi mogao sudjelovati u radu europskih tijela bez prava glasa i bez vlastitog povjerenika, a postupno bi dobivao pristup europskim fondovima i programima.

U plan uključena i sigurnosna jamstva

Merz predlaže i mogućnost da Ukrajina koristi članak 42.7 europskih ugovora, koji predviđa pomoć članica u slučaju oružane agresije. Njemački kancelar tvrdi da bi to predstavljalo ozbiljno sigurnosno jamstvo protiv Rusije.

'Sada je vrijeme za hrabre i inovativne korake prema integraciji Ukrajine u EU', napisao je Merz.