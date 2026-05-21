Njemačka gura novi model za Ukrajinu: EU podijeljen zbog Merzove ideje

Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je novi model približavanja Ukrajine Europskoj uniji kroz poseban oblik ‘pridruženog članstva’, kojim bi Kijev dobio dio prava i sigurnosnih jamstava prije punopravnog ulaska u EU. Ideja je odmah izazvala podijeljene reakcije u Bruxellesu, gdje dio diplomata upozorava na ozbiljna pravna i politička pitanja
Prema pismu koje je Merz poslao europskim čelnicima, Ukrajina bi dobila pristup određenim institucijama i programima EU-a prije formalnog ulaska u Uniju.
Kijev bi mogao sudjelovati u radu europskih tijela bez prava glasa i bez vlastitog povjerenika, a postupno bi dobivao pristup europskim fondovima i programima.
U plan uključena i sigurnosna jamstva
Merz predlaže i mogućnost da Ukrajina koristi članak 42.7 europskih ugovora, koji predviđa pomoć članica u slučaju oružane agresije. Njemački kancelar tvrdi da bi to predstavljalo ozbiljno sigurnosno jamstvo protiv Rusije.
'Sada je vrijeme za hrabre i inovativne korake prema integraciji Ukrajine u EU', napisao je Merz.
Diplomati skeptični: ‘Pravno je vrlo upitno’
Prijedlog je izazvao veliku raspravu među državama članicama. Više diplomata izrazilo je sumnju da bi takav model bio moguć bez izmjena europskih ugovora.
'Ne vidim kako bi to pravno funkcioniralo', rekao je jedan europski diplomat za Euronews.
Drugi upozoravaju da je trenutak za ovakav prijedlog čudan jer Bruxelles pokušava uvjeriti Mađarsku da povuče veto na otvaranje pregovora s Ukrajinom.
Europska komisija oprezno pozitivna
Za razliku od dijela država članica, Europska komisija pozitivnije je reagirala na njemačku inicijativu.
'U proširenju se sve više vidi geostrateško ulaganje u sigurnost i stabilnost Europe', poručio je glasnogovornik Komisije Guillaume Mercier.
Istaknuo je ipak da svaki model mora ostati temeljen na kriterijima i zaslugama kandidata.
Zelenski ranije odbio ‘simbolično članstvo’
Još nije poznato kako će na Merzov prijedlog reagirati ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. On je ranije odbacio ideje o ‘simboličnom članstvu’.
'Ukrajina ne brani Europu simbolično. Ljudi stvarno umiru', rekao je prošlog mjeseca.