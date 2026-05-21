zaljev u šoku

Iran objavio kartu: Značajno proširujemo područje kontrole u Hormuškom tjesnacu

M. Šu.

21.05.2026 u 19:52

Iranska karta kontrole u Hormuzu
Iranska karta kontrole u Hormuzu Izvor: Društvene mreže / Autor: Persian Gulf Strait Authority
Iran je objavio da značajno proširuje područje nad kojim tvrdi da ima vojni nadzor u Hormuškom tjesnacu, jednom od najvažnijih svjetskih trgovačkih i energetskih pravaca, što je izazvalo nove napetosti sa zaljevskim državama i Sjedinjenim Državama, navodi BBC.

Teheran objavio kartu ‘vojnog nadzora’

Novoosnovana iranska institucija ‘Persian Gulf Strait Authority’ objavila je kartu prema kojoj iranske oružane snage navodno nadziru više od 22 tisuće četvornih kilometara područja oko Hormuškog tjesnaca.

Iranske tvrdnje protežu se i na dijelove teritorijalnih voda Omana i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Teheran je poručio da sav promet kroz tjesnac sada zahtijeva ‘koordinaciju i odobrenje’ iranskih vlasti.

UAE: ‘To su samo fragmenti snova’

Ujedinjeni Arapski Emirati oštro su odbacili iranske tvrdnje. Savjetnik predsjednika UAE-a Anwar Gargash izjavio je da Iran pokušava nametnuti novu realnost nakon, kako je rekao, ‘jasnog vojnog poraza’.

'Pokušaji kontrole Hormuškog tjesnaca ili zadiranja u pomorski suverenitet Emirata nisu ništa drugo nego fragmenti snova', poručio je Gargash.

SAD odbacuje iranske zahtjeve

Sjedinjene Države i njihove saveznice godinama odbacuju pokušaje Irana da kontrolira prolaz kroz Hormuški tjesnac. Washington je trgovačkim brodovima ranije poručio da ne poštuju pravila koja nameće Teheran.

Napetosti su dodatno porasle nakon što su mediji povezani s Iranskom revolucionarnom gardom objavili snimku navodnog napada na tanker u Hormuškom tjesnacu. BBC Verify navodi da karakteristike broda odgovaraju tankeru ‘Barakah’, koji je početkom svibnja prijavio da je pogođen nepoznatim projektilima.

Amerikanci presreli tanker prema Iranu

Američka vojska istodobno je objavila snimke presretanja tankera ‘Celestial Sea’ u Omanskom zaljevu. CENTCOM tvrdi da je brod bio osumnjičen za pokušaj kršenja američke blokade iranskih luka. Nakon pregleda tanker je pušten, ali mu je naređena promjena kursa.

