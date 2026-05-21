Rubio napao europske saveznike: 'To nas je jako uznemirilo!'

"Mnoge zemlje članice NATO-a dijele naše uvjerenje da Iran ne smije doći u posjed nuklearnog oružja i da predstavlja prijetnju svijetu", rekao je državni tajnik, naglašavajući da je predsjednik Trump stoga odlučio "djelovati".

" To nas je jako uznemirilo ", dodao je.

Predsjednik Donald Trump "ne traži od njih da na raspolaganje stave trupe ili pošalju borbene zrakoplove, ali one odbijaju poduzeti bilo što ", rekao je Rubio novinarima neposredno prije odlaska u Švedsku, gdje će u petak sudjelovati na sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a.

Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli su napade na Iran 28. veljače, za koje se Donald Trump prethodno nije konzultirao s NATO-om. Ključni europski saveznici izrazili su sumnju u nužnost rata, osporivši američko-izraelske tvrdnje o neposrednoj iranskoj nuklearnoj prijetnji, a posebno nakon što je odmazda Teherana dovela do naglog porasta globalnih cijena nafte.

Španjolski premijer Pedro Sánchez osudio je rat kao nezakonit i uskratio dozvolu američkim zrakoplovima da koriste baze u njegovoj zemlji.

Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da Iran "ponižava" Sjedinjene Države u pregovorima, što je razbjesnilo Donalda Trumpa, koji je najavio povlačenje 5000 američkih vojnika iz Njemačke.

"Oduvijek sam snažno branio NATO tijekom cijele svoje karijere", rekao je Rubio, bivši senator.

"Znam zašto je NATO dobar za Europu, ali zašto je NATO dobar za Ameriku?", upitao je, nazvavši to "sasvim legitimnim pitanjem".

Ministri vanjskih poslova NATO-a sastaju se u četvrtak i petak u Helsingborgu na jugu Švedske kako bi razgovarali o podršci Ukrajini i pripremili se za sljedeći samit Saveza u srpnju u Turskoj.