Putnica iz vlaka opisala jezivi trenutak: 'Poletjela sam naprijed, pa se vratila natrag'

U sudaru vlakova između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec, nedaleko od Križevaca, ozlijeđene su 24 osobe, od kojih šest teže. Podsjetimo, danas oko 10:05 su se sudarili teretni i putnički vlak.

Putnike su evakuirali vatrogasci, ali i civili. Postojala je bojazan od eksplozije 1400 litara dizela u lokomotivi, ali je pravodobnom intervencijom vatrogasaca to spriječeno.