sve ju boli

Putnica iz vlaka opisala jezivi trenutak: 'Poletjela sam naprijed, pa se vratila natrag'

M.Da.

08.08.2026 u 22:25

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Prigorski.hr
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Među 28 ljudi koji su se nalazili u putničkom vlaku u kojeg je udario teretni, nalazila se i Dragica Kotur. U šoku od samog događaja, tvrdi da je bole vrat i kralježnica

U sudaru vlakova između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec, nedaleko od Križevaca, ozlijeđene su 24 osobe, od kojih šest teže. Podsjetimo, danas oko 10:05 su se sudarili teretni i putnički vlak.

Putnike su evakuirali vatrogasci, ali i civili. Postojala je bojazan od eksplozije 1400 litara dizela u lokomotivi, ali je pravodobnom intervencijom vatrogasaca to spriječeno.

vezane vijesti

Među 28 ljudi koji su se nalazili u putničkom vlaku, bila je i Dragica Kotur. Nju je, kao i sve ostale, iz vlaka viličarem izvukao Božidar Zrinski. Ubrzo se na terenu našlo šest timova hitne pomoći, pa i medicinski helikopter, kojim su teško ozlijeđeni prebačeni u bolnice u Zagrebu i Bjelovaru.

Sudar vlakova kod Križevaca
  • Sudar vlakova kod Križevaca
  • Sudar vlakova kod Križevaca
  • Sudar vlakova kod Križevaca
  • Sudar vlakova kod Križevaca
  • Sudar vlakova kod Križevaca
    +14
Sudar vlakova kod Križevaca Izvor: Pixsell / Autor: Damir Spehar/PIXSELL

"Imam osjećaj da sam poletjela naprijed, pa sam se vratila natrag, tako da me boli vrat i kičma dolje. Meni je bilo zastrašujuće jer mi je to prvi put u životu da tako nešto doživim", ispričala je putnica za Dnevnik Nove TV.

Posljedice sudara vlakova kod Križevaca
  • sudar_vlakovi3-080826
  • sudar_vlakovi5-080826
  • sudar_vlakovi8-080826
  • sudar_vlakovi9-080826
  • sudar_vlakovi10-080826
    +5
Posljedice sudara vlakova kod Križevaca Izvor: Cropix / Autor: Goran Mehkek

Iako se nagađa kako bi uzrok nesreće mogla biti ljudska pogreška, nekoliko odvojenih istraga bi to tek trebalo utvrditi. 

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
katastrofa na pruzi

katastrofa na pruzi

Sudar vlakova kod Križevaca, 24 ozlijeđenih: Jedan vlak prošao 'kroz crveno'?
nevjerojatan incident

nevjerojatan incident

Pao balkon na kući u Rijeci: Ozlijeđeno dvoje mladih
događaj iz susjedstva

događaj iz susjedstva

Plenković o posjetu Zelenskog Beogradu: 'Srbija se uvijek nalazi na prekretnici'

najpopularnije

Još vijesti