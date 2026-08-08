Putnica iz vlaka opisala jezivi trenutak: 'Poletjela sam naprijed, pa se vratila natrag'

Među 28 ljudi koji su se nalazili u putničkom vlaku u kojeg je udario teretni, nalazila se i Dragica Kotur. U šoku od samog događaja, tvrdi da je bole vrat i kralježnica
U sudaru vlakova između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec, nedaleko od Križevaca, ozlijeđene su 24 osobe, od kojih šest teže. Podsjetimo, danas oko 10:05 su se sudarili teretni i putnički vlak.
Putnike su evakuirali vatrogasci, ali i civili. Postojala je bojazan od eksplozije 1400 litara dizela u lokomotivi, ali je pravodobnom intervencijom vatrogasaca to spriječeno.
Među 28 ljudi koji su se nalazili u putničkom vlaku, bila je i Dragica Kotur. Nju je, kao i sve ostale, iz vlaka viličarem izvukao Božidar Zrinski. Ubrzo se na terenu našlo šest timova hitne pomoći, pa i medicinski helikopter, kojim su teško ozlijeđeni prebačeni u bolnice u Zagrebu i Bjelovaru.
"Imam osjećaj da sam poletjela naprijed, pa sam se vratila natrag, tako da me boli vrat i kičma dolje. Meni je bilo zastrašujuće jer mi je to prvi put u životu da tako nešto doživim", ispričala je putnica za Dnevnik Nove TV.
Iako se nagađa kako bi uzrok nesreće mogla biti ljudska pogreška, nekoliko odvojenih istraga bi to tek trebalo utvrditi.