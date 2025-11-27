Putin se oglasio o nacrtu plana: Općenito se slažemo, ali...

'Općenito se slažemo da to može biti osnova za buduće sporazume', rekao je Putin, dodavši da je varijanta plana o kojoj su Sjedinjene Države i Ukrajina razgovarale u Ženevi predana Rusiji.

Putin je rekao da SAD uzima u obzir ruski stav, ali da je još potrebno razgovarati o nekim pitanjima. Dodao je da je Rusija spremna dati jamstvo Europi da je neće napasti, ako Europa to želi.