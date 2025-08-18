Putin se maestralno ulizao Trumpu, sad je na potezu Europa: Počela je 'ofenziva šarmiranja'

Susret Trumpa s Vladimirom Putinom prošao je, ali posljedice i dalje odjekuju. Sjedinjene Američke Države doslovno su razvile crveni tepih za ruskog predsjednika u petak navečer, dok je pristizao u Anchorage na mirovne pregovore o Ukrajini, iako nijedan ukrajinski predstavnik nije bio pozvan na taj skup. A istodobno su ga optuživali za ratne zločine

Trump se vratio u Washington nakon što je javno odustao od vlastitog poziva na prekid vatre te nakon što je, prema izvješćima, podržao ruski zahtjev da Ukrajina napusti cijeli prostor Donbasa, uključujući teritorij koji trenutno kontroliraju ukrajinske snage. Nakon još jednog od svojih karakteristično srdačnih razgovora s Putinom, Trump se suočava s tzv. koalicijom voljnih – skupinom europskih čelnika ujedinjenih oko obrane Ukrajine i odlučnih u tome da se nikakav sporazum ne može postići bez suglasnosti Kijeva. Predsjednikovi gosti mogli bi zauzeti znatno oštriji ton, osobito s obzirom na to da se njegov posljednji susret licem u lice s Volodimirom Zelenskim u Ovalnom uredu u veljači pretvorio u gotovo otvorenu prepirku, podsjeća Independent.

Volodimir Zelenski i Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO / POOL







+12 Volodimir Zelenski i Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO / POOL

Zelenski poveo velik tim u Washington Ipak, postoje naznake toga da saveznici Zelenskog žele izbjeći reprizu tog spektakla i nastoje uključiti osobe s kojima Trump ima toplije odnose kako bi ublažili štetu. Cilj im je, prije svega, izvući američkog predsjednika iz pozicije podrške bilo kojem sporazumu koji bi podrazumijevao predaju ukrajinskog teritorija koji još uvijek nisu okupirale ruske snage. Europski čelnici pritom inzistiraju na tome da ukrajinski dužnosnici, uključujući samog Zelenskog, moraju biti izravno uključeni u mirovne pregovore s Rusijom, a američki dužnosnici, činilo se, već su u svibnju uspjeli to nametnuti Putinu, da bi Rusija kasnije naglo odustala i povukla se.

Sama veličina delegacije koja u ponedjeljak dolazi u Washington jasno sugerira da Zelenski želi demonstrirati snagu. Osim ukrajinskog predsjednika, Trumpu će u Bijeloj kući društvo praviti britanski premijer Keir Starmer, finski predsjednik Alexander Stubb, njemački kancelar Friedrich Merz, francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Iako je delegacija brojna, izbor njezinih članova nije bio slučajan. Svi oni njeguju određeni oblik prijateljskog odnosa s Trumpom – osim Zelenskog. Kritičari samit na Aljasci smatraju neuspjehom za Europu i Ukrajinu Javno su čelnici koji se spremaju na sastanak iznosili pozitivan dojam o ishodu Trumpova samita. 'Napori predsjednika Trumpa približili su nas više nego ikada kraju nezakonitog ruskog rata protiv Ukrajine', izjavio je Starmer. Britanski premijer i njegovi kolege mogli bi pritom računati na Trumpovu poznatu sklonost naglim promjenama stava dok pokreću ofenzivu šarmiranja.

Prvi susret Trumpa i Putina Izvor: Profimedia / Autor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia







+8 Prvi susret Trumpa i Putina Izvor: Profimedia / Autor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Iako to neće reći otvoreno, mnogi Trumpovi sugovornici iz Europe svjesni su toga da kritičari republikanskog predsjednika u SAD-u sastanak održan u petak u Anchorageu smatraju 'neuspjehom' i za Ukrajinu i za Europu. 'Vladimir Putin dočekan je na američkom tlu kao počasni gost, s crvenim tepihom. No nismo dobili primirje ni skori sastanak između Putina i Zelenskog', rekao je u nedjelju senator Chris Van Hollen, demokrat, u emisiji 'This Week' na ABC-ju (emitirano u 15 sati po hrvatskom vremenu). Dodao je i da je 'Trumpu laskao ruski predsjednik'. Američki dužnosnici vjerojatno će u ponedjeljak doći na sastanak u Bijeloj kući puni želje da vijest o Putinovoj navodnoj otvorenosti sigurnosnom sporazumu koji podržava Washington predstave kao pobjedu za ukrajinsku stranu. No i dalje se osjeća golema praznina između onoga što su Putin i ukrajinska vlada spremni prihvatiti. Napredak je malen, a glavni razlog je Trumpovo oklijevanje da iskoristi bilo kakvu polugu protiv ruskog predsjednika.

Čak i taj razvoj događaja mnogi dočekuju sa skepsom. Europski čelnici dobro znaju da je među republikancima – pa čak i među dijelom američkih progresivaca – potpora izravnoj američkoj vojnoj intervenciji u Ukrajini vrlo niska. U subotu je i sam Zelenski reagirao, rekavši: 'Sigurnost mora biti pouzdano i dugoročno zajamčena, uz sudjelovanje i Europe i SAD-a.' Zelenski želi čvrst sigurnosni sporazum Upotreba riječi 'pouzdano' sugerira da Zelenski neće prihvatiti ništa osim čvrstog regionalnog sigurnosnog sporazuma u zamjenu za eventualno odustajanje od članstva u NATO-u. Takav bi sporazum morao sadržavati jamstva slična onima iz članka 5. NATO-ova ugovora, prema kojemu sve članice moraju priskočiti u pomoć svakoj napadnutoj članici. Članak 5. dosad je aktiviran samo jednom – nakon terorističkih napada na SAD 11. rujna. 'Sva pitanja važna za Ukrajinu moraju se raspravljati uz sudjelovanje Ukrajine, a nijedno pitanje, posebno ono teritorijalno, ne može se rješavati bez njezina pristanka', istaknuo je Zelenski.

Neki analitičari bili su optimistični, vjerujući da je Trump ipak spreman upotrijebiti neku polugu, osobito nakon što su njegove izjave uoči samita dale naslutiti da više ne vjeruje Putinovim tvrdnjama da želi okončati rat. U objavama na društvenim mrežama i u javnim istupima američki predsjednik doimao se bližim uvođenju novih sankcija protiv Moskve. Hoće li 'Trumpov šaptač' popraviti situaciju? Europski čelnici nadali su se da će taj zamah uspjeti iskoristiti još prije samita u Anchorageu, no čini se da je on ispario. Sada se nadaju da će Starmer i ostali, poput Stubba – kojega neki u Bruxellesu nazivaju 'Trumpovim šaptačem' – uspjeti uvjeriti ga da je Putinov zahtjev za potpunom aneksijom Donbasa zapravo otrovna pilula namijenjena odvraćanju Ukrajine od pregovaračkog stola.