Putin pozvao Ruse da u nedjelju izađu na birališta

Predsjednik Vladimir Putin obratio se Rusima u video-snimci emitiranoj u noći s četvrtka na petak kako bi ih pozvao da izađu glasovati u nedjelju na izborima za koje Kremlj strahuje da će biti obilježeni slabim odazivom

'Siguran sam da se svatko od nas brine o sudbini naše rodne zemlje. Zato vam se obraćam i tražim od vas da izađete na birališta u nedjelju. Iskoristite pravo na odabir budućnosti', dodao je on.

'Za koga glasovati, kako iskoristiti svoje pravo na slobodan izbor , ovisi o osobnoj odluci pojedinca. No, ako se odreknemo tog izbora taj će ključni i odlučujući odabir biti učinjen ne uzimajući u obzir vaše mišljenje', kazao je Putin u toj poruci emitiranoj na ruskoj postaji RT.

Putin, na čelu Rusije već više od 18 godina u svojstvu predsjednika ili premijera, trebao bi, osim ako ne dođe do nevjerojatnog preokreta, osvojiti četvrti mandat u nedjelju čime bi ostao na čelu države do 2024.

Naspram njega, ostalih sedam kandidata ima slabe izglede: kandidatu Komunističke stranke Pavelu Grudinjinu pripisuje se blizu sedam do osam posto glasova, ultranacionalistu Vladimiru Žirinovskom pet do šest posto, liberalnoj novinarki Kseniji Sobčak jedan do dva posto, dok ostali ne premašuju jedan posto.

Proglašen neregularnim kandidatom zbog sudske osude za koju tvrdi da su mu je smjestile vlasti, glavni oponent Kremlja Aleksej Navaljni pozvao je Ruse da bojkotiraju izbore.

S obzirom da se rezultati izbora čine unaprijed poznati, Kremlj strahuje od visoke stope neodazivanja koja bi umanjila vjerodostojnost rezultata te potiče Ruse da izađu na izbore 18. ožujka.