VIDEO Putin stigao u Kinu, dočekao ga crveni tepih

Na početku četverodnevnog posjeta ruskom susjedu i najvećem trgovinskom partneru, Putinu je prostrt crveni tepih na pisti gdje su ga dočekali dočekali visoki gradski dužnosnici, vidjelo se u prijenosu događaja uživo ruske agencije TASS.

Veze između Kine i Rusije su "najbolje u povijesti" i postale su "najstabilnije, najzrelije i strateški najznačajnije među glavnim zemljama", rekla je kineska državna televizija CCTV u svom izvješću o dolasku.

Predsjednik Xi Jinping ugostit će oko 20 svjetskih čelnika u Tianjinu, uključujući i indijskog premijera Narendru Modija, na dvodnevnom summitu Šangajske organizacije za suradnju, najvećem okupljanju od osnivanja te skupine 2001. godine tada šest euroazijskih zemalja.