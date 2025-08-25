'Zašto se Putin ne želi susresti sa Zelenskim?' Trump: 'Jer mu se ne sviđa'

Trump je također rekao da su tijekom sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci 15. kolovoza dvojica čelnika razgovarala o ograničavanju veličine ogromnog nuklearnog arsenala svojih zemalja nakon što se riješi ukrajinska kriza.

'Željeli bismo denuklearizaciju. To je previše moći i o tome smo također razgovarali. To je dio toga, ali moramo završiti s ratom', rekao je Trump novinarima okupljenima u Ovalnom uredu.