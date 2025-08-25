'Zašto se Putin ne želi susresti sa Zelenskim?' Trump: 'Jer mu se ne sviđa'

Predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da nije raspravljao o specifičnim sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu te je potvrdio američku predanost podršci toj zemlji.
Trump je također rekao da su tijekom sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci 15. kolovoza dvojica čelnika razgovarala o ograničavanju veličine ogromnog nuklearnog arsenala svojih zemalja nakon što se riješi ukrajinska kriza.
'Željeli bismo denuklearizaciju. To je previše moći i o tome smo također razgovarali. To je dio toga, ali moramo završiti s ratom', rekao je Trump novinarima okupljenima u Ovalnom uredu.
Na pitanje zašto Putin izbjegava sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, Trump je odgovorio: 'Zato što mu se ne sviđa'.