'Zašto se Putin ne želi susresti sa Zelenskim?' Trump: 'Jer mu se ne sviđa'

M. Šu.

25.08.2025 u 19:28

Donald Trump, Vladimir Putin, Volodimir Zelenski
Donald Trump, Vladimir Putin, Volodimir Zelenski Izvor: Profimedia / Autor: Brendan SMIALOWSKI / AFP, Genya SAVILOV / AFP, The Presidential Office of Ukrai / Capital pictures, Alexander Kazakov / TASS Bionic Reading / montaža: Neven Bučević/tportal.hr
Predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da nije raspravljao o specifičnim sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu te je potvrdio američku predanost podršci toj zemlji.

Trump je također rekao da su tijekom sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci 15. kolovoza dvojica čelnika razgovarala o ograničavanju veličine ogromnog nuklearnog arsenala svojih zemalja nakon što se riješi ukrajinska kriza.

'Željeli bismo denuklearizaciju. To je previše moći i o tome smo također razgovarali. To je dio toga, ali moramo završiti s ratom', rekao je Trump novinarima okupljenima u Ovalnom uredu.

Na pitanje zašto Putin  izbjegava sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, Trump je odgovorio: 'Zato što mu se ne sviđa'.

