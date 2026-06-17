Putin organizirao svoj summit tijekom sastanka G7: Evo tko sve dolazi u Kazanj

Sastanak se održava u trenutku kada se u Francuskoj sastaje G7, skupina sedam najznačajnijih industrijskih zemalja.

Predsjednici Vijetnama i Filipina, To Lam i Ferdinand Marcos Jr., te premijeri Tajlanda i Kambodže, Anutin Charnvirakul i Hun Manet, već su potvrdili svoje sudjelovanje. Smatra se da će vjerojatno sudjelovati i malezijski premijer Anwar Ibrahim i laoski predsjednik Thongloun Sisoulith.

Cilj je samita razmjena mišljenja o aktualnim regionalnim i međunarodnim političkim pitanjima te produbljivanje suradnje u politici, trgovini, sigurnosti i ulaganjima, rekao je Putinov savjetnik za vanjsku politiku Jurij Ušakov uoči sastanka. Rekao je da će se raspravljati i o mogućnosti jače humanitarne suradnje.