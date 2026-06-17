ASEAN

Putin organizirao svoj summit tijekom sastanka G7: Evo tko sve dolazi u Kazanj

I.K./Hina

17.06.2026 u 07:47

Vladimir Putin
Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL
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Ruski predsjednik Vladimir Putin planira u srijedu u Kazanju, gradu na Volgi, ugostiti čelnike jugoistočne Azije na dvodnevnom samitu Rusija-ASEAN, dok Moskva nastoji ojačati veze s drugim svjetskim regijama nakon što su se odnosi sa Zapadom urušili zbog Putinova rata u Ukrajini.

Sastanak se održava u trenutku kada se u Francuskoj sastaje G7, skupina sedam najznačajnijih industrijskih zemalja.

Predsjednici Vijetnama i Filipina, To Lam i Ferdinand Marcos Jr., te premijeri Tajlanda i Kambodže, Anutin Charnvirakul i Hun Manet, već su potvrdili svoje sudjelovanje. Smatra se da će vjerojatno sudjelovati i malezijski premijer Anwar Ibrahim i laoski predsjednik Thongloun Sisoulith.

Cilj je samita razmjena mišljenja o aktualnim regionalnim i međunarodnim političkim pitanjima te produbljivanje suradnje u politici, trgovini, sigurnosti i ulaganjima, rekao je Putinov savjetnik za vanjsku politiku Jurij Ušakov uoči sastanka. Rekao je da će se raspravljati i o mogućnosti jače humanitarne suradnje.

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Putin planira niz bilateralnih sastanaka s gostujućim međunarodnim čelnicima. Namjera im je pokazati vanjskom svijetu da nije međunarodno izoliran. G7, u međuvremenu, želi povećati pritisak na Moskvu zbog rata u Ukrajini.

Savez država jugoistočne Azije (ASEAN) sastoji se od ukupno 11 zemalja iz regije. Rusija je uspostavila kontakt s ASEAN-om prije 35 godina i od tada stalno širi odnose.

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